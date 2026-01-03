قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اليوم.. 300 لجنة تستقبل ناخبي البحيرة في انتخابات جولة الإعادة بـ 4 دوائر

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تجرى صباح اليوم السبت الموافق 3 يناير، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الانتخابية التي الملغاة بحكم من محكمة الإدارية العليا، ومن بينها أربع دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة.

والدوائر الانتخابية المقرر إجراء جولة الإعادة بها اليوم السبت، الدائرة الرابعة وتضم مراكز رشيد، المحمودية، الرحمانية، والدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى، والدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات، والدائرة التاسعة وتضم مركزي كوم حمادة وبدر.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربعة 271 مركزًا، تضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

ومن جانبها أكدت كدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على الجاهزية الكاملة للمقار واللجان الانتخابية بالدوائر الأربعة المقرر إجراء جولة الإعادة بها، لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تنطلق اليوم السبت 3 يناير وتستمر الأحد 4 يناير، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بتلك الدوائر بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم، بما يشمل أعمال الإضاءة والنظافة، وتهيئة المداخل، وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية، لضمان انتظام العملية الانتخابية منذ بداية ساعات التصويت.

وأشارت المحافظ إلى توفير بيئة وممرات آمنة داخل اللجان، مع تجهيز مظلات لحماية الناخبين من الظروف الجوية، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتواصل المحافظة جهودها لضمان إجراء جولة الإعادة في أجواء منظمة وواضحة، مع توفير ما يلزم لتسهيل عملية التصويت وسير الاستحقاق الدستوري بنزاهة وشفافية.

البحيرة محافظة البحيرة انتخابات مجلس النواب

