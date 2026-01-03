رئيس متابعة الانتخابات بسوهاج: الإعادة تجرى فى 55 لجنة فرعية وتأخر بسيط في اللجان

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال غرفة العمليات المركزية للهيئة، برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها الأول لمتابعة عملية تصويت المصريين في 10 محافظات داخل جمهورية مصر العربية بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى اليوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى غدًا الأحد 4 يناير 2026.. وتعد هذه الانتخابات من جولة الإعادة هي المحطة الأخيرة والتي تعلن نتيجتها يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، 2230 لجنة فرعية في 7 دوائر انتخابية بـ10 محافظات والتنافس على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا.

وأكد المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسوان أنه تجرى جولة الإعادة فى 152 لجنة فرعية بـ 3 لجان عامة، وتأخر لجنة أدفو عن موعد الفتح فى الساعة التاسعة صباحا 20 دقيقة.

أوضح المستشار شريف العقبي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى بـ497 فرعية فتحت جميعها فى الموعد المحدد فى التاسعة صباحا عدا اللجنة رقم 11 البدرشين، لمدة ساعة، لعطل سيارة رئيس اللجنة.

وأضاف المستشار إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى بدائرة انتخابية واحدة بـ93 لجنة فرعية فتحت جميعها فى الساعة التاسعة صباحا ماعدا اللجنة الفرعية رقم 64 فتحت الساعة 9 ونصف صباحا.

وأشار المستشار أسامة عبد المنعم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنيا إلى أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى 489 لجنة فرعية بـ5 لجان عامة، وانتظمت جميع اللجان فى عملها والتى فتحت فى الموعد المقرر، ماعدا اللجنة رقم 56 أبو قرقاص تأخرت 40 دقيقة.

وأوضح المستشار أحمد بندارى أنه تم تعديل المقر الانتخابى من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة بقرية منشأة ناصر بالمنيا لتصبح لجنة 34 لتصبح بمدرسة منشأة النصر الإعدادية، لإجراء عملية صيانة بالمقر.

وأكد القاضى عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط أن جولة الإعادة تجرى على 9 مقاعد فى 3 دوائر عامة بإجمالى 353 لجنة فرعية، انتظمت فى موعد الفتح وتأخرت اللجنة رقم 159 ديروط 45 دقيقة، لصعوبة وصول رئيس اللجنة إلى المقر الانتخابى.

وأوضح القاضى مصطفى عباس رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الوادى الجديد أنه تجرى الإعادة فى الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة وتضم 37 لجنة فرعية وتم انتظام العمل بها.

وأشار المستشار عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج إلى أن الإعادة تجرى فى 55 لجنة فرعية بلجنة عامة واحدة مركز شرطة البلينا، انتظم العمل بها ماعدا لجنة 24 ومقرها مجلس قروى عرابة ابيدوس تأخرت 45 دقيقة لتعطلب سيارة رئيس اللجنة.

من جانبها، فتحت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها لبدء استقبال الناخبين بعد قليل للتصويت بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

تجرى جولة الإعادة تجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي:

محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6

إجمالي المقاعد: 10

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

8 محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 5

إجمالي المقاعد: 13

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 9

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: 2

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4

إجمالي المقاعد: 5

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).