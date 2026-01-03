هدوء في سوق البيض.. استقرار الأسعار اليوم مع توازن المعروض والطلب

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار البيض شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 3 يناير 2026، دون أي زيادات جديدة، في ظل توازن واضح بين حجم المعروض ومعدلات الطلب.



وأوضح المنوفي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن أسعار البيض الأبيض والأحمر واصلت الثبات عند مستوياتها الحالية، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من إنتاج البطاريات 125 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض الأرضي 122 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي داخل سوق التداول.



وأضاف أن سعر كرتونة البيض الأحمر من البطاريات سجل 125 جنيهًا، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر الأرضي 122 جنيهًا، مع انتظام حركة البيع والشراء وعدم وجود ضغوط سعرية على التجار أو المستهلكين.



وأشار رئيس شعبة السلع الغذائية إلى أن أسعار البيض البلدي سجلت 130 جنيهًا لكرتونة البيض البلدي «مائدة»، و130 جنيهًا لكرتونة البيض البلدي «بلديك»، بينما بلغ سعر البيضة البلدي «معمل» نحو 4.34 جنيه

وأكد أن توافر المعروض واستقرار تكاليف النقل ساعدا في الحفاظ على ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية.