تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى «كوبرى التسعين الجنوبى»
هاني سري الدين يتقدم بأوراق ترشحة لرئاسة الوفد 2026.. صور
نائبة رئيس فنزويلا: نطالب بدليل على أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025
السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الأقصر الطبي بمحافظة الأقصر للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستمع مدبولي لشرح حول المجمع الطبي وعدد الأسرة وعدد المترددين لتلقي الخدمات الطبية المختلفة، كما استمع لشرح حول غرف العمليات الجراحية وغرف الرعاية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته الميدانية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، بتفقد عدد من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تشمل مستشفى الكرنك الدولي ومجمع الأقصر الطبي الدوليّ؛ وذلك بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والإنجازات التي تحققت تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقال المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن الجهود المبذولة في القطاع الصحي بشكل عام، ومشروع التأمين الصحي الشامل على وجه الخصوص، كان لها أثر كبير في النهوض بالقطاع الطبي بالمحافظة، لافتًا إلى أن إسهامات الدولة في هذا الملف تعتبر ضخمة للغاية؛ حيث تم إنشاء صروح طبية عملاقة بتكلفة مليارات الجنيهات لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يوفر خدمة طبية متميزة لأهالي الصعيد بوجه عام، وأهالي الأقصر بوجه خاص، باعتبارها أولى محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

