إزالة 6 حالات تعدٍ واسترداد أرض مملوكة للدولة بحي شمال الغردقة

نفّذت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة حملة مسائية مفاجئة بمنطقة زرزاعة «مشيلان»، أسفرت عن إزالة عدد من التعديات المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وتكليفات اللواء أحمد علي أحمد رئيس حي شمال الغردقة، في إطار جهود المحافظة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على أملاك الدولة.

وجرت الحملة تحت إشراف سكرتير حي شمال الغردقة، وبمشاركة مسؤولي المتابعة الميدانية وقسمي التنظيم والبيئة، حيث أسفرت أعمال المعاينة الميدانية عن تنفيذ إزالات فورية لعدد 6 حالات تعدٍ، شملت بناء أسوار خارج حدود المنازل، وإقامة تندات، وحوائط ثابتة من الطوب مقامـة على أراضٍ خارج الملكيات الخاصة بالمواطنين.

وخلال المرور الميداني، تبين للجنة وجود قطعة أرض مملوكة للدولة تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الأشخاص، حيث جرى التعامل الفوري مع الواقعة، وإخلاء الموقع من المتعدين، وإزالة جميع المنشآت المقامة عليه، والتي تضمنت حمامًا وغرفة خشبية تستخدم للنوم، وذلك في إطار الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة.

كما شملت الحملة فحص شكوى مقدمة من أحد المواطنين بشأن تعدي صاحب ورشة على حرم الطريق، حيث جرى إزالة أسباب الشكوى في الحال، بما أعاد الانضباط للمنطقة.

في السياق ذاته، تم فحص شكوى أخرى تتعلق بإلقاء مخلفات بناء داخل حرم الطريق، وتم التواصل مع مالك العقار المتسبب في المخالفة، مع التنسيق لرفع المخلفات صباح اليوم التالي لعدم توافر سيارات نقل خلال الفترة المسائية.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي داخل نطاق الحي، للتصدي لأي محاولات تعدٍ على أراضي الدولة أو مخالفة القوانين المنظمة.

وشدد على أن الحفاظ على الانضباط والالتزام بالقانون يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.