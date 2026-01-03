انطلاق الأسبوع التدربى الـ22 لسقارة غداً بمشاركة 295 متدرباً

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن إنطلاق الأسبوع التدريبى الـ22 من الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة للعام 2025 / 2026 وذلك خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 7 يناير 2026.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برامج وأنشطة الأسبوع التدريبى الحالى يستفيد منها 295 متدرباً من مختلف المحافظات وتتضمن برنامج تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفة الجودة البيئية ISO 14000 والفئة المستهدفة لهذا البرنامج هم المديرين والعاملين بإدارات البيئة / وحدات المخلفات الصلبة / لجان التقييم البيئي للمشروعات / التنسيق الحضاري بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة .

وأضافت الدكتورة منال عوض أن البرنامج الثانى من الأسبوع التدريبي الـ22 يختص بتحسين الخدمات ودورات العمل في إطار إعداد الدليل الموحد للخدمات ويعقد بتكلف رئاسي ويستهدف المديرين والعاملين بلجنة متابعة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظات ويعقد البرنامج بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة ، مضيفة ان هذا الأسبوع يتضمن إختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة لإعداد ( رئيس حى – سكرتير حى - إعداد مديرعام ) ضمن خطة متكاملة لتطوير الكوادر البشرية وذلك لضمان توجيه البرامج التدريبية وفقاً لأولويات المحافظة واحتياجات كوادرها ، وبإشراف مركز سقارة على إجراءات هذه الإختبارات لاختيار المرشحين لهذه البرامج التدريبية لضمان انتقاء العناصر الأكثر تأهيلاً واستعداداً للإستفادة من هذه البرامج.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أن المركز يواصل تنفيذ خطته السنوية والتى تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وتطوير قدراتهم المهنية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية وبما يسهم فى بناء كوادر محلية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي، وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة في تطوير الجهاز الإداري للدولة.