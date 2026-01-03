سلمان خان: أحب الجمهور العربي ومصر لها مكانة خاصة في قلبي

وجه النجم الهندي سلمان خان رسالة شكر وتقدير لجمهوره في مصر والشرق الأوسط، مؤكدًا امتنانه الكبير لمحبة الجمهور ودعمهم المستمر له، وذلك خلال مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

تحدث سلمان خان خلال ظهوره في برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة صدى البلد، عن سعادته بتواجده في مهرجان البحر الأحمر، موضحًا أن هذه الزيارة تُعد الأولى له إلى مدينة جدة، رغم زيارته السابقة لمدينة الرياض أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه حرص على زيارة عدد كبير من الأماكن والتعرف على أجواء المدينة.

وأكد سلمان خان أن محبة الجمهور العربي، وخاصة في مصر والشرق الأوسط، لها مكانة خاصة في قلبه، قائلاً إن هذا الحب الصادق يشعره بالفخر ويدفعه لتقديم الأفضل دائمًا، مضيفًا: "أقدر حقًا محبة الناس الكبيرة لي، وأوجه رسالة شكر لجمهوري في جميع أنحاء العالم وفي مصر والشرق الأوسط، شكرًا لكم جميعًا، أنا ممتن للغاية".