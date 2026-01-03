طوابير نسائية.. أهالي الهرم يصوتون في جولة إعادة المرحلة الأولى بمدرسة الشهيد هشام شتا

شهدت مدرسة الشهيد هشام شتا بالهرم بمحافظة الجيزة، إقبال ملحوظًا من الناخبين للتصويت في جولة الإعادة ضمن الـ 27 دائرة ملغاة تجرى إعادتها على مدار اليوم وغدا، وهذه آخر جولات انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت مدرسة الشهيد هشام شتا اصطفافًا ملحوظًا من المرأة المصرية، حيث اصطففن في طوابير أمام لجان الاقتراع وسط توافد الناخبين للتصويت تباعًا.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 27 دائرة في 10 محافظات، يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 في الداخل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

ويتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، في 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهى محافظات (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم).