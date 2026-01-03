محافظ أسوان: لن نتهاون فى مواجهة البناء العشوائى والتعدى على أراضى الدولة في فترة الإنتخابات

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا لن نتهاون إطلاقاً فى مواجهة البناء العشوائى والتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية حيث تم إعطاء توجيهات مشددة للمسئولين بالمحليات بإجهاض أى محاولات للتعدى وإزالتها فى المهد ، وخاصة أثناء فترة جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب التى يستغلها البعض للبناء المخالف.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة للتصدى المتواصل لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة ، وكذا التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على مواصلة الرصد الميدانى لأى مخالفات أو تعديات ، والتعامل الفورى معها ، وإتخاذ اللازم تجاه المتعدين .

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بنطاق منطقة حى الإسكان المميز على مساحة 150 م2 ، عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض ، وذلك بمشاركة رئيس حى جنوب ، والفنيين والعاملين بالحى .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بوقف أعمال بناء مخالفة بناحية قرية الشطب ، وتم الإزالة الفورية للمبنى المخالف ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة .