ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، من ضبط 49 شخصاً؛ لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب في 7 محافظات.

وسبق أن ضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الدوائر الانتخابية بمحافظات “البحيرة، وأسوان، وسوهاج، والمنيا، والإسكندرية، والجيزة، والأقصر”، 15 شخصاً، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، وبطاقات الرقم القومي، وعدد من أجهزة اللاب توب، ومبالغ مالية، وكذلك سلع غذائية؛ تمهيدا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية؛ لدفعهم للتصويت لصالح عدد من المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.