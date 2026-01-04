الهدية ليست بسعرها.. أفكار مبتكرة بميزانيات بسيطة| فيديو

كشفت آية سامي، مصممة الهدايا والديكور، عن أهم الأسس التي يجب مراعاتها عند اختيار الهدايا، مؤكدة أن قيمة الهدية لا تُقاس بسعرها المادي، بل بمدى ملاءمتها للشخص الذي تُقدم له وقدرتها على ترك أثر نفسي مميز.

وأضافت آية سامي خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن اختيار الهدية يعتمد في المقام الأول على معرفة احتياجات واهتمامات الشخص، وليس على التقيّد بهدايا تقليدية أو نمطية، مشيرة إلى أن الهدايا البسيطة يمكن أن تكون مؤثرة إذا تم اختيارها بعناية.

وأوضحت سامي، أن فكرة الهدايا المخصصة أصبحت من أكثر الاتجاهات انتشارًا، حيث يمكن تقديم هدية مصممة خصيصًا للشخص، سواء كانت قطعة عملية أو تذكارية، مؤكدة أن التنوع في الهدايا يمنح مساحة أكبر للإبداع، خاصة في المناسبات المختلفة مثل الأعياد أو المناسبات العائلية.

وأشارت آية سامي، إلى أهمية مراعاة الفئة العمرية عند اختيار الهدايا، موضحة أن هدايا الأطفال تختلف من طفل لآخر حسب ميوله، فليس من الضروري الالتزام بتقديم ألعاب تقليدية، بل يمكن دمج الهدايا الترفيهية مع أدوات تعليمية أو دراسية تشجع الطفل وتمنحه حافزًا إيجابيًا.

وأكدت أن الميزانية عنصر أساسي في عملية اختيار الهدية، مشددة على أن الهدايا ذات التكلفة البسيطة يمكن أن تكون مميزة وذات قيمة معنوية كبيرة، خاصة إذا كانت عملية ويمكن استخدامها بشكل يومي، مثل الأدوات المكتبية أو الأكواب المخصصة التي تحمل اسم الشخص.