قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| الأرصاد تحذر من البرودة الشديدة والشبورة والصقيع
مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026.. صدامات قوية في ملاعب العالم
بيزيرا باقٍ في الزمالك رغم عروض الشتاء .. تعرّف على التفاصيل
نقابة المُعلمين تُعلن صرف معاشات يناير للأعضاء والورثة .. اليوم
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد قطارات أسوان «النوم والعادية والمكيفة» اليوم الأحد 4 -1-2026

مواعيد القطارات فى أسوان
مواعيد القطارات فى أسوان
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة  اليوم الاحد 4/1/2026 ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

محمود الخطيب

الخطيب يتوعد إدارة بيراميدز بسبب صفقة الفلسطيني حامد حمدان

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

دونالد ترامب

بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ تتابع انتظام بدء لجان انتخابات مجلس النواب.. وتتفقد صندوق استصلاح الأراضي

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 4 -1-2026

محافظ المنيا يتابع انتهاء اليوم الاول من جولة الإعادة بانتخابات النواب

محافظ المنيا: اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب «دون شكاوى»

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد