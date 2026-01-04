خط سير اعتقال مادورو.. نقلته طائرة بوينج تابعة للعدل الأمريكية أقلعت من جوانتانامو إلي نيويورك

نشر موقع التتبع العالمي “فلايت رادار”، خط سير رحلة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقله إلى العاصمة الأمريكية نيويورك.

خط سير رحلة اعتقال الرئيس الفنزويلي

بحسب البيانات التي بثها “فلايت رادار”، فإن الطائرة التي تنقل الرئيس الفنزويلي، هبطت في مطار نيويورك ستيوارت الدولي في تمام الساعة 4:32 مساءً بالتوقيت المحلي.

نقل الرئيس الفنزويلي على متن طائرة من طراز بوينج، تتبع وزارة العدل الأمريكية، حيث أظهر خط سير الرحلة، أن أقعلت من جوانتانامو إلى نيويورك.

في الوقت ذاته، بثت عدد من وكالات الأنباء العالمية، مشاهد للحظة وصول الطائرة التي تقل الرئيس الفنزويلي، إلى نيويورك حتى وصل مقيدًا ويواجه صعوبة في الحركة.

اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته

ونفذت أمريكا عملية عسكرية معقدة شملت تشويشًا إلكترونيًا وتعطيلًا لأنظمة الدفاع الجوي، قبل اعتقال مادورو وزوجته من مقر إقامته ونقلهما إلى الولايات المتحدة تمهيدًا لمحاكمتهما.

وفي هذا السيناريو، نقلت رويترز عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قوله إن العملية نفذت بدقة عالية، وشاركت فيها مختلف صنوف القوات، إضافة إلى نحو 150 طائرة عسكرية، مؤكدًا أن جميع الوحدات عادت بسلام رغم تعرض المروحيات لإطلاق نار أثناء التنفيذ.

وأضاف أن توقيت العملية والظروف الجوية كانا عنصرين حاسمين لتحقيق المفاجأة، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل – بحسب وصفه – استعراضًا للقدرات العسكرية الأمريكية.