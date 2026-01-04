سيطرة قسرية.. الصين مصدومة من اعتقال الرئيس الفنزويلي وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه وزوجته

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ"السيطرة القسرية" التي مارستها الولايات المتحدة بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، داعية واشنطن إلى ضمان سلامتهما الشخصية والإفراج عنهما فورًا، وحل الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان رسمي، إن بكين "مصدومة وتدين بشدة الضربات العسكرية الأمريكية على فنزويلا والإجراءات المتخذة ضد قيادتها"، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل "استخدامًا سافرًا للقوة ضد دولة ذات سيادة".

وأضاف البيان: إن الصين مصدومة بشدة وتدين بأقسى العبارات الاستخدام الأمريكي للقوة العسكرية، بما في ذلك الهجوم على رئيس دولة ذات سيادة، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ووصفت بكين التحركات الأمريكية بأنها "ممارسات هيمنة" و"تعد صارخ على سيادة فنزويلا وسلامتها الإقليمية"، محذرة من أن هذه الإجراءات من شأنها "تقويض السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية معارضة بلادها الشديدة لمثل هذه التصرفات، داعية الولايات المتحدة إلى "الالتزام الكامل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، ووقف جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية".