ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
أخبار العالم

سيطرة قسرية.. الصين مصدومة من اعتقال الرئيس الفنزويلي وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه وزوجته

محمود عبد القادر

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ"السيطرة القسرية" التي مارستها الولايات المتحدة بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، داعية واشنطن إلى ضمان سلامتهما الشخصية والإفراج عنهما فورًا، وحل الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان رسمي، إن بكين "مصدومة وتدين بشدة الضربات العسكرية الأمريكية على فنزويلا والإجراءات المتخذة ضد قيادتها"، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل "استخدامًا سافرًا للقوة ضد دولة ذات سيادة".

وأضاف البيان: إن الصين مصدومة بشدة وتدين بأقسى العبارات الاستخدام الأمريكي للقوة العسكرية، بما في ذلك الهجوم على رئيس دولة ذات سيادة، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ووصفت بكين التحركات الأمريكية بأنها "ممارسات هيمنة" و"تعد صارخ على سيادة فنزويلا وسلامتها الإقليمية"، محذرة من أن هذه الإجراءات من شأنها "تقويض السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية معارضة بلادها الشديدة لمثل هذه التصرفات، داعية الولايات المتحدة إلى "الالتزام الكامل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، ووقف جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية".

