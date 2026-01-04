قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
صاحبة يوم للستات وخلطة فوزية..من هي السيناريست الراحلة هناء عطية
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة

وزير الدفاع الياباني
وزير الدفاع الياباني
أ ش أ

 أعلن وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي ، اليوم /الأحد/ أن بلاده قدمت احتجاجًا شديد اللهجة لكوريا الشمالية بشأن إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الشرق، مؤكدًا أن تصرفات كوريا الشمالية، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ السابقة، "تهدد السلام والأمن" في اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي.


وأوضح كويزومي، للصحفيين في مقر وزارته، إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم صاروخين باليستيين على الأقل باتجاه الشرق، وسقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، دون وقوع أي أضرار على السفن أو الطائرات، في أول نشاط صاروخي من نوعه منذ شهرين تقريبًا.


وقال كويزومي إن المقذوفين ربما سلكا مسارات غير منتظمة، مضيفًا أن اليابان ستتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تحليل تفاصيل عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة.
وأفاد مكتب رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بأنها أصدرت تعليمات للمسؤولين بجمع المعلومات وتقديم التفاصيل اللازمة للجمهور على وجه السرعة، مع ضمان سلامة السفن والطائرات والاستعداد لأي طارئ.


وأفادت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخين أُطلقا من الساحل الغربي لكوريا الشمالية حوالي الساعة 7:54 صباحًا و8:05 صباحًا بالتوقيت المحلي، ووصل كل منهما إلى أقصى ارتفاع له عند حوالي 50 كيلومترًا، وقطعا مسافة 900 كيلومتر و950 كيلومترًا على التوالي.


وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت آخر صاروخ باليستي لها في 7 نوفمبر الماضي، والذي قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه أُطلق شرقًا من الساحل الغربي لكوريا الشمالية وقطع مسافة تزيد عن 450 كيلومترًا. بينما ذكر الجيش الكوري الجنوبي أنه قطع مسافة حوالي 700 كيلومتر.
 

وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي احتجاجًا شديد اللهجة لكوريا الشمالية إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الشرق عمليات إطلاق الصواريخ تهدد السلام والأمن في اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

توفبق عكاشة

توفيق عكاشة يتنبأ بأحدث فنزويلا والتدخل الامريكي من 7 سنين فاتت

ترشيحاتنا

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

ارز بالخضار والسجق

مغذية ولذيذة | طريقة عمل الأرز بالسجق والخضار

بالصور

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

تحذير: الجوع الشديد مؤشر على 4 أمراض.. تعرّف عليها

الجوع
الجوع
الجوع

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد