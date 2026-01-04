قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي على موعد مع 7 أرقام قياسية جديدة في 2026
3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطمئن قلبك
الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا
خارجية الاحتلال الإسرائيلي تشيد بالعملية الأمريكية في فنزويلا
مشرفانا ورافعة راسنا.. محمد ممدوح يحتفي بعيد ميلاد شقيقته
وزير الحرب الأمريكي: لن نتردد في توظيف قدراتنا العسكرية «الفتاكة» في أي بقعة من العالم
الأنجولي آيلتسين كامويش بالأرقام.. هل يكون حل الأهلي الهجومي القادم؟
أسعار صرف العملات اليوم في السوق المصري.. فيديو
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المطربة التونسية أميمة طالب تستعد للزواج قريبا

أميمة طالب
أميمة طالب
أحمد إبراهيم

كشف الإعلامي الخليجي ربيع هنيدي، عن استعداد المطربة التونسية أميمة طالب، للزواج قريبا، ولم يكشف عن هوية العريس للجمهور. 

ونشر ربيع هنيدي، صورة له مع أميمة طالب، عبر تطبيق انستجرام، وكتب في التعليق: «أزف لجمهور ابنة تونس الصديقة أميمة طالب كشفها لي خبر قرب زواجها وعريسها.. والتفاصيل #قريبا في الحوار الذي أجريته معها بعد انتهاء حفلها المميز والذي جمعها مع الكبير عبادي الجوهر في موسم الرياض من تنظيم روتانا .. الف مبروك لأميمة مقدما، واهنئها على نجاحاتها الفنية وما تقدمه من حفلات وألبوم مصري قريبا .. بالرفاه والبنين».

أحدث أغاني أميمة طالب

وفي شهر نوفمبر 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة أميمة طالب، الجديد الذي يحمل اسم «الساعة كم» وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكان أحدث أغاني أميمة طالب، أغنية تحمل اسم “هانت”، من كلمات تركي المشيقح، وألحان الأنين، وتوزيع موسيقي خالد عز.

أميمة طالب تذكر النسيان

وأحدث ألبومات أميمة طالب، هو “تذكر النسيان”، الذي تم طرحه في 21 سبتمبر 2023.

يحمل الجزء الأول منه عنوان "تذكر النسيان"، ويضم أربع أغنيات هى "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، و"الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، و"ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم ، و"طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان ، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال ، وإشراف خالد أبو منذر ، ويحمل الألبوم محتوى متطور ومتميز يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى. 

أغاني أميمة طالب

في شهر فبراير 2023، طرحت المطربة أميمة طالب أحدث أغانيها بعنوان “لا لا يالخيزرانة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعددا من المنصات الرقمية. 

الأغنية كلمات وألحان فلكلور ومن توزيع بشار سلطان وإيقاع أحمد العنوة وصولو عود جراح ميكس وماستر جاسم محمد، والأغنية تم تنفيذها تحت إشراف الملحن سهم.

أميمة طالب أغاني أميمة طالب الفنانة أميمة طالب زواج أميمة طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

محمد صلاح

بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

انطلاق اليوم الثانى لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب فى 3 دوائر بأسوان

الناخبين أمام أبواب اللجان الانتخابية

اليوم الثاني.. بدء إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمنيا

أشجار الدوم بطور سيناء

أشجار الدوم في سيناء.. ذاكرة الأرض وشاهد السيادة

بالصور

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

مش فساد ولا خطر.. علامة تؤكد أن البيض طازج

صفار البيض
صفار البيض
صفار البيض

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد