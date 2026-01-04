قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء
الفرصة لا تأتي مرتين.. تصريحات نارية لـ تريزيجيه قبل مواجهة بنين | فيديو
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق

مأساة الشاب أحمد مجدي وتداعيات العنف بين الزوجين|وجارتهم: نزف فور الطعنة واتوفي بعد 6 دقائق
مأساة الشاب أحمد مجدي وتداعيات العنف بين الزوجين|وجارتهم: نزف فور الطعنة واتوفي بعد 6 دقائق
ياسمين القصاص

تأتي بعض الحوادث لتكون صدمة للجميع، وتذكرنا بأن أي تصرف غير محسوب يمكن أن يتحول إلى مأساة لا تمحى من الذاكرة، وهذه القصة تعكس الواقع المأساوي الذي قد يواجهه أي شاب أو زوج في لحظة انفعال، وتوضح أن العنف بين الأزواج لا يؤدي إلا إلى الألم والفقدان.

وكان اخرهم الشاب الضحية أحمد مجدي، الذي تعرض لطعنة من زوجته قامت، وصرخت على أخته لتأتي وتشاهد ما حدث فور الطعنة، بدأ أحمد ينزف بشدة، وللأسف توفي بعد ست دقائق فقط من إصابته.

وفي هذا الصدد، قالت جارة المجني عليه أحمد مجدي،ضحية زوجته: "أحمد مجدى يبقا جارى، تزوج منذ ستة أشهر فقط، وكان الجميع سعداء بزواجه في اليوم الرابع من عيد الفطر، بينما كان أحمد في حفل الحنة مع أصدقائه، اتصلت به زوجته وطلبت منه أن يأتي إليها، استأذن أحمد أصدقاءه، وأخبرهم أنه سيذهب ليرى زوجته، ويتناول لقمة طعام، ثم سيعود إليهم".

وأضافت الجارة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ولكن عند وصوله، حدثت مأساة لم يتوقعها أحد، زوجته قامت بطعنه، وصرخت على أخته لتأتي وتشاهد ما حدث. فور الطعنة، بدأ أحمد ينزف بشدة، وللأسف توفي بعد ست دقائق فقط من إصابته".

وأشارت، إلى أن كشف تقرير الطب الشرعي أن الطعنة كانت عميقة للغاية، وصل طولها إلى 15 سنتيمترا، وكانت مقصودة، مما أدى إلى نزيف حاد سبب الوفاة السريعة.

والجدير بالذكر، أن هذه الحادثة تذكير مؤلم بأن أي خلاف أو انفعال بين الزوجين، مهما كان يبدو بسيطا، يمكن أن يتحول إلى مأساة، ليست العنف أو الغضب حلا، ولا يمكن أبدا أن يكون القتل هو النهاية الطبيعية لأي خلاف زوجي، وللأسف، ما حدث لأحمد هو مثال مأساوي على النتائج المأساوية للغضب غير المسيطر عليه، وهو درس للجميع على ضرورة ضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والهدوء.

جرائم الشاب أحمد مجدي قتل الشاب أحمد مجدي زوجة تقتل زوجها نقاش تحول لمأساة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

خلال تفقد المركز التكنولوجي.. محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين

الغرباوي يشهد نهائي المرحلة الأولى لمسابقة لأوائل طلبة شهادة بورسعيد الإعدادية بإدارة بحر البقر

الغرباوي يشهد نهائي المرحلة الأولى لمسابقة لأوائل طلبة شهادة بورسعيد الإعدادية

متابعة المستوى الرفيع باماراتي بورسعيد

انتظام سير امتحانات المواد خارج المجموع لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في بورسعيد

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد