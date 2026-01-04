إصابة أم و3 صغار بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز بشقتهم فى العبور

شهدت منطقة مساكن الشباب بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم "أم و3 صغار"، بحالة اختناق، إثر تسرب غاز داخل شقتهم السكنية.

وجرى نقلهم إلى مستشفى عين شمس الجامعي، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الأجهزة المعنية التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من عمليات النجدة، بإصابة أم و3 صغار داخل شقتهم السكنية بالعمارة 39 في مساكن الشباب بالعبور، بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز.

بلاغا بالواقعة

وانتقلت على الفور قوة أمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة الأم وصغارها الـ 3 نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى عين شمس الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجارى متابعة حالتهم الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.