شارك الدولي الفلسطيني حامد حمدان في تدريبات نادي بيراميدز لأول مرة بعد انضمامه لصفوف النادي قادما من صفوف نادي بتروجت في أولى صفقات بيراميدز الشتوية.

حامد حمدان يظهر لأول مرة في تدريبات بيراميدز

وشارك حامد حمدان في مران بيراميدز الذي أقيم صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي، على أن يشارك في المران المسائي بعد قرار الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بالتدريب مرتين لرفع معدل اللياقة البدنية بعد العودة من فترة الأجازة.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب مع بعثة بيراميدز التي تغادر صباح الاثنين إلى الإمارات لخوض معسكر إعداد خارجي في أبوظبي يستمر حتى يوم 15 يناير الجاري.