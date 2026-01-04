قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

صفقة حامد حمدان وبيراميدز ..هل حسمت الأموال القرار أم كان للاستقرار الكلمة الأخيرة .. تفاصيل مهمة من وكيل اللاعب

حامد حمدان
حامد حمدان

أثار انتقال لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حالة من الجدل في الشارع الكروي المصري خاصة مع الربط السريع بين الصفقة والإغراءات المالية في ظل الإمكانيات المادية الكبيرة التي يمتلكها بيراميدز  .. إلا أن تصريحات وكيل اللاعب سمير الحاوي جاءت لتكشف كواليس مختلفة وتؤكد أن القرار لم يكن قائمًا على المال وحده كما تردد.

وأعلن نادي بيراميدز رسميًا تعاقده مع حامد حمدان قادمًا من نادي بتروجت ليكون أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي في خطوة اعتبرها البعض امتدادًا لسياسة النادي في ضم لاعبين مميزين داخل الدوري المصري فيما اعتبرها آخرون ضربة قوية في ظل اهتمام أندية أخرى على رأسها الزمالك.

الحاوي يكشف الحقيقة كاملة

وكيل اللاعب سمير الحاوي خرج عن صمته ليضع النقاط فوق الحروف مؤكدًا أن اختصار واختزال الصفقة في الجانب المادي ظلم كبير للاعب.

وقال في الحاوي إن حامد حمدان لو كان يبحث عن المال فقط لما انتظر الزمالك طوال هذه الفترة ولما أغلق الباب أمام فرص الاحتراف الخارجي التي كانت مطروحة بالفعل.

وأوضح الحاوي أن اللاعب يمتلك شخصية مختلفة وعقلية خاصة ويُفضل دائمًا اتخاذ قراراته بهدوء بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والضوضاء.

وأضاف أن حامد لا يحب الأجواء المتوترة ويضع الاستقرار النفسي والفني في مقدمة أولوياته وهو ما كان عاملًا حاسمًا في اختياره لنادي بيراميدز.

كواليس الصفقة

وكشفت كواليس الصفقة أن اللاعب كان متمسكًا بالانضمام إلى الزمالك منذ بداية الموسم خاصة مع وجود رغبة متبادلة في فترات سابقة إلا أن عدم حسم الأمور بشكل نهائي وتأخر التحرك الرسمي جعلا اللاعب يعيد تقييم الموقف. 

وعلى الرغم من أن عرض الزمالك بحسب وكيل اللاعب كان الأعلى من حيث القيمة المالية فإن حامد فضّل في النهاية العرض الذي يحقق له راحة نفسية واستقرارًا على مستوى المشروع الرياضي.

وأشار الحاوي إلى أن دخول بيراميدز في الصفقة جاء بشكل منظم وواضح مع رؤية فنية محددة ودور واضح للاعب داخل الفريق وهو ما يتماشى مع طموحات حامد في هذه المرحلة من مسيرته.

كما أبدى اللاعب قناعته بأن بيراميدز مقبل على مرحلة مليئة بالنجاحات والبطولات في ظل الاستقرار الإداري والفني الذي يعيشه.

وفي ختام تصريحاته شدد وكيل اللاعب على أن قرار حامد حمدان لم يكن سهلًا ولم يتم اتخاذه بدافع مادي بحت بل جاء بعد تفكير طويل وموازنة بين عدة عوامل أبرزها الاستقرار وطبيعة الأجواء داخل النادي وإمكانية التطور وتحقيق البطولات.

وبين اتهامات " الفلوس " والحديث عن " الاستقرار " تبقى صفقة حامد حمدان واحدة من أبرز صفقات الشتاء مع انتظار ما سيقدمه اللاعب داخل المستطيل الأخضر لإثبات أن اختياره كان في محله وأن قراره لم يكن مجرد انتقال بحثًا عن رقم أكبر في عقده بل خطوة مدروسة في مسيرته الكروية.

