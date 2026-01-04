قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة قدمت 133 مليون خدمة طبية خلال عام 2025 بزيادة 17%

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 133,251,345 خدمة طبية في الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة خلال عام 2025، بزيادة 17% مقارنة بعام 2024، مما يعكس تزايد ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية الأولية ودورها كخط دفاع أول في المنظومة الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الخدمات قدمت عبر شبكة تضم أكثر من 5000 منشأة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى حصول 126 منشأة رعاية أولية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خارج محافظات التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن القطاع دشن منظومة بطاقة الأداء المتوازن في 252 منشأة لمتابعة مؤشرات الأداء الفني والإداري، كما أصدر أول دليل تشغيلي موحد لمنشآت الرعاية الأولية، حيث تم طباعة 1004 نسخ وجارٍ توزيعها تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

تشغيل المنشآت المستلمة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن القطاع واصل تشغيل المنشآت المستلمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بنسبة 97%، مع تشغيل كامل لجميع مراكز تنمية الأسرة المصرية بنسبة 100%، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للأسرة المصرية ويحسن الاستقرار التشغيلي في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 تشمل إدراج 30 منشأة للهدم وإعادة البناء أو الإنشاء الجديد وفق أسس التخطيط الصحي، بالإضافة إلى رفع كفاءة 432 منشأة، لتحسين بيئة تقديم الخدمة واستيعاب الترددات المتزايدة.

الصحة الوحدات الصحية مراكز طب الأسرة خدمة طبية وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب بالسعودية الأحد 4 يناير 2026.. عيار 21 عند 456.75 ريال

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 4 يناير 2026 في البنوك المصرية

عمليات التوصيل

لمدة 14 ساعة .. قطع المياه غدا بعدة مناطق في حدائق أكتوبر

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد