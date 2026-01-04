بنين تستفز مصر بصورة مهينة لصلاح والمنتخب

أثارت صفحة تحمل اسم "منتخب بنين" حالة من الغضب بين الجماهير المصرية، قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر وبنين، غدًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت الصفحة صورة مهينة لمنتخب مصر على حساباتها على موقعي إنستجرام وفيسبوك وظهر في الصورة قائد منتخب بنين يحمل كرباجا فيما يفترش النجم المصري محمد صلاح الأرض.



يلتقي مساء غد الإثنين منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بنين في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتسود حالة من الأمطار الغزيرة مدينة أغادير خلال الساعات القادمة والتي تستضيف مباراة منتخب مصر الوطني وبنين فى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.