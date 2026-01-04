قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تاريخ مواجهات نيجيريا وموزمبيق قبل موقعة دور الــ16 في أمم أفريقيا

عبدالحكيم أبو علم

يسعي منتخب نسور نيجير لاستمرار رحلته نحو الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا حين يواجه نظيره الموزمبيقي في دور الــ16 للبطولة . 


وظهر منتخب نيجيريا بصورة مميزة في مرحلة المجموعات، حيث قدم أداءً متوازنًا على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح في فرض شخصيته خلال المباريات بفضل الجودة الفردية للاعبيه والانسجام الجماعي داخل الملعب.


ويعتمد المنتخب النيجيري على قوة هجومية واضحة يقودها فيكتور أوسيمين، إلى جانب أسماء قادرة على صناعة الفارق مثل أديمولا لوكمان وصامويل تشوكويزي، مع دعم قوي من خط الوسط الذي يجمع بين القوة البدنية والقدرة على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، هذا التنوع يمنح نيجيريا أفضلية واضحة، خاصة في المباريات التي تُحسم بالتفاصيل.
ويحمل هذا الجيل من لاعبي نيجيريا مشاعر متناقضة لدى الأنصار والمشجعين، فما بين الإيمان بقدرتهم على صنع الفارق، عطفا على ما تقدم من مستويات في هذه البطولة، وبين إحباط الفشل في التأهل للمونديال، يقف هذا الجيل على حافة الإنجاز، خاصة أن نفس المنتخب بأغلب العناصر الحالية قد وصل لنهائي النسخة الماضية وخسر أمام صاحب الأرض والجمهور، لذلك فإن الوصول لما هو أقل مما تحقق في البطولة الماضية لن يُحسب إنجازا.


في المقابل، يدخل منتخب موزمبيق اللقاء دون ضغوط كبيرة، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور الـ16، وهو ما منح لاعبيه ثقة كبيرة وروحًا معنوية مرتفعة. الفريق يعتمد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة والكرات الثابتة لإحداث المفاجأة.


وتعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية نيجيريا للمنافسة على اللقب، حيث يتوقع أن تفرض سيطرتها على مجريات اللعب، مقابل محاولات موزمبيق للصمود والاعتماد على أخطاء المنافس. وفي مثل هذه المواجهات الإقصائية، قد تلعب التفاصيل الصغيرة والتركيز الذهني دورًا حاسمًا في تحديد هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي، مع أفضلية واضحة على الورق لصالح النسور الخضراء، لكن دون ضمانات أمام منتخب يبحث عن كتابة فصل جديد في تاريخه القاري.
 

وعلى مستوى التاريخ فإن الأفضلية لنيجيريا بشكل واضح، إذ أن المنتخبين تقابلا 6 مرات من قبل فازت نيجيريا في 5 وتعادلا مرة وحيدة.


وعلى مستوى بطولة كأس أمم أفريقيا التقيا مرة واحدة بنسخة أنجولا 2010 حيث فاز المنتخب النيجيري بثلاثية دون رد.
 

مهمة موزمبيق ستكون ليس فقط البحث عن مفاجأة ولكن كتابة تاريخ جديد لم يحدث من قبل ضد أحد أبطال أفريقيا السابقين.

منتخب نيجيريا بطولة امم أفريقيا موزمبيق مصر نيجيريا موظمبيق

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

