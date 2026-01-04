مصرع شابين وإصابة آخر في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقنا

لقى شابان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقرية الأشراف.

وتمكنت قوة إنقاذ نهرى من انتشال جثمانى الشابين من الترعة، عقب سقوطهم بالتروسيكل وسط مياه الترعة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما جرى نقل جثمانى الشابين إلى مشرحة المستشفى لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.