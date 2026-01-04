قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين
فن وثقافة

هختار 20 يحضروا.. محمد رمضان يعلن عن شروط الفوز لحضور حفلته

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين

كشف الفنان محمد رمضان عن شروط مسابقته لحضور حفلته في ستاد القاهرة.

وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "عايز تحضر حفلتي بكرا في ستاد القاهرة ادخل على آخر ريل عندي على الإنستجرام اللي فيه كاس العالم واكتب mr1 هختار ٢٠ يحضروا بكرا الحفلة".

وكان قد أكد محمد رمضان فى تصريحات إذاعية له، أنه يحلم بأن يذكر كأول فنان مصري استطاع أن يخلق مساحة ثقافية مشتركة بين مصر والعالم، مشددًا على رغبته في أن يصل صوته إلى الخارج وهو مقيم في بلده، يعيش بين أهله ويشرب من نيلها.فنى مع ريما وباترون كينج، تحت إشراف المنتج العالمى المغربى ريدوان، أحد أبرز صناع الموسيقى فى أفريقيا والعالم".

وتطرق رمضان إلى تأثير عمر الشريف في مسيرته، موضحًا أنه أول نجم عالمي ألهمه، وأنه يعتبره الأب الروحي له، مشيرًا إلى أن أي نجاح حققه يعود بعد فضل الله إلى دعم عمر الشريف وثقته المبكرة فيه، حيث كان أول من توقع له النجومية وفتح أمامه باب التفكير في العالمية.

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد أن عمر الشريف اضطر للابتعاد عن مصر من أجل تحقيق حلمه العالمي، بينما هو يتمنى أن يحقق المعادلة الصعبة، بأن يظل في مصر دون اغتراب، ويقدم أعمالًا يعرف من خلالها العالم كله أن مصر حاضرة بقوة وصوتها مسموع.

