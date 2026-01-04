هختار 20 يحضروا.. محمد رمضان يعلن عن شروط الفوز لحضور حفلته

كشف الفنان محمد رمضان عن شروط مسابقته لحضور حفلته في ستاد القاهرة.

وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "عايز تحضر حفلتي بكرا في ستاد القاهرة ادخل على آخر ريل عندي على الإنستجرام اللي فيه كاس العالم واكتب mr1 هختار ٢٠ يحضروا بكرا الحفلة".

وكان قد أكد محمد رمضان فى تصريحات إذاعية له، أنه يحلم بأن يذكر كأول فنان مصري استطاع أن يخلق مساحة ثقافية مشتركة بين مصر والعالم، مشددًا على رغبته في أن يصل صوته إلى الخارج وهو مقيم في بلده، يعيش بين أهله ويشرب من نيلها.فنى مع ريما وباترون كينج، تحت إشراف المنتج العالمى المغربى ريدوان، أحد أبرز صناع الموسيقى فى أفريقيا والعالم".

وتطرق رمضان إلى تأثير عمر الشريف في مسيرته، موضحًا أنه أول نجم عالمي ألهمه، وأنه يعتبره الأب الروحي له، مشيرًا إلى أن أي نجاح حققه يعود بعد فضل الله إلى دعم عمر الشريف وثقته المبكرة فيه، حيث كان أول من توقع له النجومية وفتح أمامه باب التفكير في العالمية.

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد أن عمر الشريف اضطر للابتعاد عن مصر من أجل تحقيق حلمه العالمي، بينما هو يتمنى أن يحقق المعادلة الصعبة، بأن يظل في مصر دون اغتراب، ويقدم أعمالًا يعرف من خلالها العالم كله أن مصر حاضرة بقوة وصوتها مسموع.