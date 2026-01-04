تحويل مقر الحزب الوطني السابق ببنها إلى مركز لمكافحة المخدرات

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، خلال اجتماعه برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من المسؤولين في المحافظة على استغلال الموقع الخاص بمقر الحزب الوطني سابقًا، الكائن بعمارات الأوقاف خلف صيدناوي بمدينة بنها، ليكون مقرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار تعزيز الدور الأمني بالمحافظة.



كما وافق المجلس على المذكرات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بشأن التعديلات المقترحة على المخططات التفصيلية المعتمدة في وحدات قها، بنها، حي غرب شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، وفقًا للخرائط المعتمدة، مع التوجيه بتخطيط أسواق حضارية ضمن هذه المخططات لتنظيم النشاط التجاري والقضاء على العشوائيات.

تحويل قرية القلج إلى مدينة

كما وافق المجلس على محضر لجنة التقسيم الإداري، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل قرية القلج إلى مدينة، بعد استيفائها جميع الاشتراطات والمعايير المطلوبة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي طبقًا للضوابط القانونية المقررة.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم خطط التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الأمن، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم مواطني محافظة القليوبية