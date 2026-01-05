قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
بيير أوتشو.. فأل حسن لمنتخب مصر قبل مواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025
ستارة تتسبب في سقوط طالبة من الطابق الثالث أمام جراج أكاديمية الفنون
هل يجوز تغطية الفم والأنف بالكوفية بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء توضح الحكم
بلطجة وترويع.. كواليس سقوط أنبوبة في بولاق الدكرور
نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين: حبايبي من برج الجدي
اليمن.. قوات درع الوطن تحبط محاولة تهريب أسلحة منهوبة وتضبط المتورطين
مواصفات شيفروليه سبارك الكهربائية الجديدة كليًا.. صور
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طواجن البطاطس بالجبن بأسهل الخطوات

طريقة عمل طواجن البطاطس بالجبن
طريقة عمل طواجن البطاطس بالجبن
هاجر هانئ

 طواجن البطاطس بالجبن من الأطباق اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك خلال أيام الشتاء، فهي تتمتع بمذاق مختلف وغير تقليدي.

قدمت الشيف نونا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طواجن البطاطس بالجبن فيما يلي:

مقادير طواجن البطاطس بالجبن

بطاطس مكعبات مسلوقة
كزبرة مفرومة
شبت مفروم
حليب
زبدة ذائبة
بابريكا

جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
ميكس جبن مبشورة
رشة بابريكا

طريقة تحضير طواجن البطاطس بالجبن

في بولة نضع البطاطس المسلوقة ونضع عليها الشبت والكزبرة والتوابل كلها ونقلب جيدا ثم نضيف الزبدة الذائبة ونضيف الحليب بالتدريج ونهرس وفي طواجن فخار نضع البطاطس المهروسة وعلى الوجه الجبن ورشة البابريكا وندخلها الفرن حتى تسيح الجبن وتقدم وصحتين وهنا

طواجن البطاطس بالجبن طريقة عمل طواجن البطاطس بالجبن مقادير طواجن البطاطس بالجبن طريقة تحضير طواجن البطاطس بالجبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

ذوى الاحتياجات الخاصة يقدمون التهنئة للاقباط

تهنئة من ذوي الهمم لمطران مطروح والخمس المدن الغربية ومالطا بمناسبة عيد الميلاد

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُتابع مع التعليم انتظام سير الامتحانات ويناقش جهود ونتائج أكثر من 300 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري

محافظة دمياط

تنفيذ ضوابط سلامة الغذاء وتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية على الأغذية بدمياط

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد