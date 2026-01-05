طريقة عمل طواجن البطاطس بالجبن بأسهل الخطوات

طواجن البطاطس بالجبن من الأطباق اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك خلال أيام الشتاء، فهي تتمتع بمذاق مختلف وغير تقليدي.

قدمت الشيف نونا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طواجن البطاطس بالجبن فيما يلي:

مقادير طواجن البطاطس بالجبن

بطاطس مكعبات مسلوقة

كزبرة مفرومة

شبت مفروم

حليب

زبدة ذائبة

بابريكا

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

ميكس جبن مبشورة

رشة بابريكا

طريقة تحضير طواجن البطاطس بالجبن

في بولة نضع البطاطس المسلوقة ونضع عليها الشبت والكزبرة والتوابل كلها ونقلب جيدا ثم نضيف الزبدة الذائبة ونضيف الحليب بالتدريج ونهرس وفي طواجن فخار نضع البطاطس المهروسة وعلى الوجه الجبن ورشة البابريكا وندخلها الفرن حتى تسيح الجبن وتقدم وصحتين وهنا