طريقة عمل أرز صيادية بالجمبري.. بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف محمد حامد، مقدرم برنامج المطعم على قناة بانوراما فود، طريقة عمل أرز صيادية بالجمبري، فهو من الأكلات الشهية واللذيذة و المفضلة لدى العديد من الأشخاص.
مقادير أرز صيادية بالجمبري
كيلو أرز مصري
2بصل مفروم
2طماطم مكعبات
2ملعقة كبيرة صلصة
2ملعقة كبيرةسمنة أميرة
2ملعقة كبيرة زيت
ماء ساخن
كركم
كمون
ملح
(لعمل الجمبري)
نصف كيلو جمبري مقشر
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة مستردة
ربع كوب عصير ليمون
ملعقة كبيرة كمون
ملح
(للوجه)
2طماطم مفرومة
2فلفل رومي مفروم
2فلفل حار مفروم
2حزمة كزبرة مفرومة
بصل أخضر مفروم
طريقة التحضير أرز صيادية بالجمبري
نتبل الجمبري بالمسترده و الملح و الكمون و عصير الليمون و توم مفروم ثم نشوحه في سمنه اميرهفي نفس ناتج التسويه نشوح بصله مفرومه حتي تأخذ لون دهبي ثم نضع البهارات و كمون و ملح و كركم و نضع ماء مغلي و الارز و الجمبري المتشوح و نتركه يستوي ويقدم وبالهنا والشفا