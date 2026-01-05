طريقة عمل أرز صيادية بالجمبري.. بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف محمد حامد، مقدرم برنامج المطعم على قناة بانوراما فود، طريقة عمل أرز صيادية بالجمبري، فهو من الأكلات الشهية واللذيذة و المفضلة لدى العديد من الأشخاص.

مقادير أرز صيادية بالجمبري

كيلو أرز مصري

2بصل مفروم

2طماطم مكعبات

2ملعقة كبيرة صلصة

2ملعقة كبيرةسمنة أميرة

2ملعقة كبيرة زيت

ماء ساخن

كركم

كمون

ملح

(لعمل الجمبري)

نصف كيلو جمبري مقشر

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة مستردة

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة كمون

ملح

(للوجه)

2طماطم مفرومة

2فلفل رومي مفروم

2فلفل حار مفروم

2حزمة كزبرة مفرومة

بصل أخضر مفروم

طريقة التحضير أرز صيادية بالجمبري

نتبل الجمبري بالمسترده و الملح و الكمون و عصير الليمون و توم مفروم ثم نشوحه في سمنه اميرهفي نفس ناتج التسويه نشوح بصله مفرومه حتي تأخذ لون دهبي ثم نضع البهارات و كمون و ملح و كركم و نضع ماء مغلي و الارز و الجمبري المتشوح و نتركه يستوي ويقدم وبالهنا والشفا