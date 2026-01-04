طريقة عمل فطير وش بيتزا.. خطوة بخطوة

فطير وش بيتزا من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ.

وقدمت الشيف ألاء الجبالي، على قناة بانوراما فود طريقة عمل فطير وش بيتزا، فيما يلي…

فطير وش بيتزا

(العجينة)

نصف كيلو دقيق

ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب سمنة

نصف كوب زبدة طرية

رشة ملح

ماء للعجن.

(وش الييتزا)

سجق بلدي

سلامي

ميكس جبن

زيتون أسود شرائح

طماطم مكعبات

فلفل ألوان جوليان.

طريقة تحضير فطير وش بيتزا

في بولة يخلط الدقيق والسكر ورشة ملح ويقلب ثم نضع الماء تدريجياً حتى تكون كرة طرية ثم تشكل كرات وتغطى بالزيت وتبطن بالزبدة وتترك ترتاح.

تفرد العجينة وتقطع من الاطراف بالسكين وتدهن بالسمنة ويطبق كل طرف حتى يصبح مربع ثم يطبق كل طرف حتى يصبح كرة ثم تفرد مرة اخرى ونضع ميكس جبن والحشوة المفضلة ويوضع في فرن ساخن حتى السوا ويرفع ويقدم.