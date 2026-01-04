قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
توك شو

البت تتجوز والواد على الورشة.. تفاصيل مرعبة ونتائج وخيمة خلّفها زواج القاصرات

روت نورهان، عن معاناتها بعد حرمانها من رؤية نجلها سيد منذ ستة أشهر كاملة، مؤكدة أنها لا تعرف عنه أي شيء منذ 20 يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن زوجها أخذ الطفل منها، رغم أنه يبلغ من العمر ست سنوات وكان من المفترض أن يلتحق بالمدرسة هذا العام، إلا أنه لم يدخل أي مرحلة تعليمية، ولم يلتحق بدروس، ويقضي وقته في الشارع.

 الخلافات التي تعرضت لها

ولفتت نورهان خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إلى أن مطالبتها بتعليم أبنائها كانت سببًا رئيسيًا في الخلافات التي تعرضت خلالها للضرب، مشيرة إلى أن عائلة زوجها ترى أن التعليم غير ضروري، وأن أقصى ما يحتاجه الطفل هو تعلم القراءة والكتابة، ثم العمل في ورشة، بينما مصير الفتاة بحسب اعتقادهم هو الزواج.

القهر والحرمان

وتحدثت نورهان عن زواجها المبكر في سن 15 عامًا من ابن عمها، بعد نشأتها في ظروف أسرية قاسية عقب وفاة والدها، وحرمانها وأسرتها من الميراث، مؤكدة أنها دخلت هذه الزيجة على أمل الاحتواء والدعم، لكنها وجدت نفسها تواجه القهر والحرمان، كان أقساه إبعادها عن طفلها ومنعه من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.

القاصرات تفاصيل نهال طايل

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

