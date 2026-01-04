البت تتجوز والواد على الورشة.. تفاصيل مرعبة ونتائج وخيمة خلّفها زواج القاصرات

روت نورهان، عن معاناتها بعد حرمانها من رؤية نجلها سيد منذ ستة أشهر كاملة، مؤكدة أنها لا تعرف عنه أي شيء منذ 20 يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن زوجها أخذ الطفل منها، رغم أنه يبلغ من العمر ست سنوات وكان من المفترض أن يلتحق بالمدرسة هذا العام، إلا أنه لم يدخل أي مرحلة تعليمية، ولم يلتحق بدروس، ويقضي وقته في الشارع.

الخلافات التي تعرضت لها

ولفتت نورهان خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إلى أن مطالبتها بتعليم أبنائها كانت سببًا رئيسيًا في الخلافات التي تعرضت خلالها للضرب، مشيرة إلى أن عائلة زوجها ترى أن التعليم غير ضروري، وأن أقصى ما يحتاجه الطفل هو تعلم القراءة والكتابة، ثم العمل في ورشة، بينما مصير الفتاة بحسب اعتقادهم هو الزواج.

القهر والحرمان

وتحدثت نورهان عن زواجها المبكر في سن 15 عامًا من ابن عمها، بعد نشأتها في ظروف أسرية قاسية عقب وفاة والدها، وحرمانها وأسرتها من الميراث، مؤكدة أنها دخلت هذه الزيجة على أمل الاحتواء والدعم، لكنها وجدت نفسها تواجه القهر والحرمان، كان أقساه إبعادها عن طفلها ومنعه من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.