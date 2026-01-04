رئيس مدينة مرسى مطروح: استمرار الحملات المكبرة لضبط الماشية والأبقار

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح استمرار الحملات المكبرة لضبط الماعز والأبقار خلال تجولها في شوارع مدينة مرسى مطروح .

واضاف انه سيتم تغليظ الغرامة علي أصحابها ، والتي قد تصل إلي التحفظ ومصادرة الحيوانات نهائيا لضمن عدم تواجدها والقضاء علي هذه الظاهرة السلبية التي تشوه السياحة وتصدر مظهر غير لائق أمام ضيوفنا من السائحين .

واشار الى قيام حملة مكبرة اليوم للقضاء على ظاهرة انتشار الماشية والأبقار والماعز علي كورنيش مرسي مطروح وفى شوارع المدينة، وتوقيع أقصى غرامات على أصحابها حالة الرغبة في استردادها مع التنبيه عند تكرارها بالتحفظ عليها ومصادرتها ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واوضح بأن الحملة المكبرة تمكنت من ضبط مجموعة من قطيع الماعز والأبقار خلال تجولها في شوارع مدينة مرسى مطروح ، بما يشوة المنظر الجمالي والسياحي للمدينة، ويسبب في تعطيل حركة المرور والحوادث على الطرق بجانب تلوث البيئة من القاذورات الناتجة عن المخلفات الخاصة بها على الطرق الأسفلتية وأمام المحلات والعمارات والفنادق.

وناشد ا رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب الماشية المنتشرة في الشارع بمنع تجوال الحيوانات (أبقار وماعز) على الكورنيش والشوارع الرئيسية، للحفاظ على المظهر الحضاري والنظافة والسلامة المرورية،.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود متابعة سلامة المعروض من السلع الغذائية خاصة اللحوم والتأكد من سلامتها للاستهلاك الادمى حرصا على سلامة المواطنين.

حيث نجحت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح مع مديرية الطب البيطري و مباحث التموين في تنفيذ حملة مداهمة لأحد الأماكن بقرية النصر بعد إعداد كمين محكم، تم العثور علي 59 ذبيحة ضآن وماعز

و أفاد مفتشي الطب البيطري بالحملة ان اكثر من نصف الذبائح تم ذبحها بعد نفوقها والباقي به أمراض منها علي سبيل المثال لا الحصر مرض الصفراء ولاتصلح للإستهلاك الأدمي، وعليه تم مصادرة جميع الذبائح المضبوطة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم مع استمرار تكثيف الحملات حرصا على سلامة المواطنين.