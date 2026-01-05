ضبط 8 طن دقيق غير صالحة للاستخدام في مطروح

أعلنت المهندسة هند مساعد مديرة مديرية التموين بمطروح عن ضبط 8 طن من الدقيق المعاد تدويره في عبوات ناقصة الوزن والتلاعب بمقدار 3 كيلو في الشيكارة الواحدة وغير صالح للاستخدام الآدمي وبيعه كدقيق فاخر بمنطقتي النجيلة براني.

واوضحت ان معلومات وصلت لمديرية التموين وتم تتبع الشحنة وإعداد كمين لها ومداهمة المكان بلإشتراك مع مباحث التموين حيث تم مصادرة 8 طن من الدقيق المعبأ .

و بفحص تلك الكميات بمعرفة مفتشي هيئة سلامة الغذاء أفادت ان الدقيق المضبوط به أصابه حشرية ولا يصلح للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر بالواقعة و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الشركة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود متابعة سلامة المعروض من السلع الغذائية خاصة اللحوم والتأكد من سلامتها للاستهلاك الادمى حرصا على سلامة المواطنين.

حيث نجحت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح مع مديرية الطب البيطري و مباحث التموين في تنفيذ حملة مداهمة لأحد الأماكن بقرية النصر بعد إعداد كمين محكم، تم العثور علي 59 ذبيحة ضآن وماعز

و أفاد مفتشي الطب البيطري بالحملة ان اكثر من نصف الذبائح تم ذبحها بعد نفوقها والباقي به أمراض منها علي سبيل المثال لا الحصر مرض الصفراء ولاتصلح للإستهلاك الأدمي، وعليه تم مصادرة جميع الذبائح المضبوطة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم مع استمرار تكثيف الحملات حرصا على سلامة المواطنين.