دمياط توجه بتكثيف حملات النظافة بالقرى والمدن

عقد اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد بمحافظة دمياط ، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

حيث تناول الاجتماع مناقشة ملف المتغيرات المكانية المرصودة طبقًا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم 381 لسنة 2025 و آخر المستجدات به ، وعلى هذا الصعيد وجه السكرتير العام المساعد بالاسراع فى الإجراءات المتخذة بهذا الملف

وعلى صعيد آخر، وجه اللواء بحيرى أيضًا بتكثيف حملات النظافة، و رفع كفاءة منظومة الانارة ، موجهًا كذلك بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين