القصة الكاملة لإصابة 4 أطفال بعقر كلب مسعور بسوهاج

شهدت قرية الكولة، التابعة لدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، حالة من الذعر والقلق بين الأهالي، عقب إصابة 4 أطفال بعقر كلب يُشتبه في كونه مسعورًا، أثناء لهوهم بالشارع، في واقعة أعادت فتح ملف الكلاب الضالة وخطورتها على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود احداث الواقعة عندما كان الأطفال الأربعة، وجميعهم في العقد الأول من العمر، يلهون أمام منازلهم بأحد شوارع القرية، قبل أن يفاجأوا بهجوم كلب ضال عليهم بشكل مفاجئ، حيث قام بعقرهم في أماكن متفرقة من أجسادهم؛ ما تسبب في إصابتهم بحالات من الذعر والإصابات الظاهرة.

وعلى الفور، سارع الأهالي بالتدخل لإنقاذ الأطفال، وتم نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وسط حالة من القلق بين أسرهم خوفًا من إصابتهم بداء السعار، خاصة مع الاشتباه في إصابة الكلب بالمرض.

وكان قد تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بإصابة 4 أطفال بعقر كلب ضال بقرية الكولة بدائرة المركز، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وتم تحديد هويات الأطفال المصابين، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، من خلال إعطائهم الأمصال واللقاحات اللازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية وعدم ظهور أي مضاعفات.

من جانبهم، طالب أهالي القرية الجهات المعنية بسرعة التدخل للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة، مؤكدين أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، وأن هناك مخاوف حقيقية على سلامة الأطفال وكبار السن، في ظل تكرار مثل هذه الحوادث داخل الشوارع والمناطق السكنية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ووقائية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن الصحي للمواطنين.