قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير أسوأ من مادورو
متى صيام 27 رجب الخميس أم الجمعة؟.. لا تحرم نفسك من 8 أرزاق
نتائج منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل مواجهة بنين
التصريح بدفن جثة أم وطفليها فى حريق شقة بقليوب
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القصة الكاملة لإصابة 4 أطفال بعقر كلب مسعور بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الكولة، التابعة لدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، حالة من الذعر والقلق بين الأهالي، عقب إصابة 4 أطفال بعقر كلب يُشتبه في كونه مسعورًا، أثناء لهوهم بالشارع، في واقعة أعادت فتح ملف الكلاب الضالة وخطورتها على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود احداث الواقعة عندما كان الأطفال الأربعة، وجميعهم في العقد الأول من العمر، يلهون أمام منازلهم بأحد شوارع القرية، قبل أن يفاجأوا بهجوم كلب ضال عليهم بشكل مفاجئ، حيث قام بعقرهم في أماكن متفرقة من أجسادهم؛ ما تسبب في إصابتهم بحالات من الذعر والإصابات الظاهرة.

وعلى الفور، سارع الأهالي بالتدخل لإنقاذ الأطفال، وتم نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وسط حالة من القلق بين أسرهم خوفًا من إصابتهم بداء السعار، خاصة مع الاشتباه في إصابة الكلب بالمرض.

وكان قد تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بإصابة 4 أطفال بعقر كلب ضال بقرية الكولة بدائرة المركز، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وتم تحديد هويات الأطفال المصابين، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، من خلال إعطائهم الأمصال واللقاحات اللازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية وعدم ظهور أي مضاعفات.

من جانبهم، طالب أهالي القرية الجهات المعنية بسرعة التدخل للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة، مؤكدين أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، وأن هناك مخاوف حقيقية على سلامة الأطفال وكبار السن، في ظل تكرار مثل هذه الحوادث داخل الشوارع والمناطق السكنية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ووقائية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن الصحي للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج كلب مسعور أخميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

ترشيحاتنا

لدكتورة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نائبة التنسيقية: على الحكومة تقديم أداء أفضل لإرضاء المواطن

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: نحتاج لحكومة جديدة برؤية واضحة وهي خدمة المواطن المصري

أخبار التوك شو

توك شو| عمرو أديب يجدد التعاقد مع إم بي سي مصر.. تفاصيل أطول استحقاق دستوري للانتخابات

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد