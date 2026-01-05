الجيش السوداني يتصدى لمسيرات انتـ.حارية أطلقتها الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني في بيان له أن دفاعات قيادة الفرقة 19 مشاة مروي تمكنت من التصدي لمسيرات انتحارية أطلقتها مليشيا الدعم السريع المتمردة مستهدفة مقر قيادة الفرقة وقاعدة مروي الجوية وسد مروي.

إسقاط المسيرات

وتمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاط جميع المسيرات قبل وصولها لأهدافها الأخيرة دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.





وأكدت قيادة الفرقة 19 الاستعداد التام لمواجهة أي تهديدات للولاية الشمالية وإنها مستعدة للدفاع عن أراضيها.





وشددت على أنها لن تسمح لأي جهة كانت بزعزعة الأمن والاستقرار في الولاية الشمالية، وستظل يقظة ومستعدة لمواجهة أي تهديدات.