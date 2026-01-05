الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع أيرلندا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بكين لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع أيرلندا وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وإضفاء زخم على العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم /الاثنين/، مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن في بكين.



وقال شي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن بلاده تعتزم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أيرلندا، ومواءمة استراتيجيات التنمية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطب والرعاية الصحية، وتشجيع الاستثمار المتبادل والاستفادة من نقاط القوة لدى البلدين وتقاسم الفرص والسعي لتحقيق التنمية المشتركة.



وحث شي على تعزيز التعاون الثنائي أيضًا في مجالات التعليم والثقافة والسياحة لتوطيد الروابط بين شعبي البلدين، معربًا عن ترحيبه بقدوم مزيد من الشباب الأيرلندي إلى الصين للدراسة والتبادل الثقافي.



وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تلعب أيرلندا، التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري، دورًا بناءً في تعزيز وتنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.



من جهته، أكد مارتن أن أيرلندا تلتزم بشدة بسياسة الصين الواحدة، قائلًا "إن بلاده ملتزمة بتطوير الشراكة الاستراتيجية من أجل تحقيق تعاون متبادل المنفعة بين البلدين".