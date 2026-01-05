برتوكول تعاون لتطوير 4 مدارس وتسيير 3 قوافل طبية مجانية بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين توقيع برتوكولي تعاون بين شركة بدر الدين للبترول ومؤسسة إبراهيم بدران الخيرية لتنظيم عدد 3 قوافل طبية لسيوة ،وبين شركة بدر الدين للبترول ومؤسسة مصر الخير لتطوير ٤ مدارس مجتمعية بالنجيلة وذلك بحضور المهندس خالد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول والعضو المنتدب واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام للمحافظة ، وعبد الفتاح عاطف عن الهيئة العامة للبترول للمسئولية المجتمعية والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير ، والدكتور محمد عباس ممثلاً عن مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية ، أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح عنهم النائب جمال الشورى والعمدة موسى الصنقرى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة .

رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة مع توقيع بروتوكولات التعاون، والتي تمثل نموذجًا حقيقيًا وناجحًا لـلشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطن المطروحي في إطار دعم المسؤولية المجتمعية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

واضاف إن محافظة مطروح تولي اهتمامًا بالغًا بملفي التعليم والصحة، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الإنسان.

وأوضح إلى أن البروتوكول الأول، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير، يتم العمل على تطوير أربع مدارس مجتمعية بمركز النجيلة في مناطق تجمعات:

(أولاد رحومة – أولاد عيسى موسى – أولاد زعاج – أولاد مختار)، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب هذه المناطق.

واشار ان البروتوكول الثاني، فيأتي بالتعاون مع مديرية الصحة ومؤسسة إبراهيم بدران الخيرية، لتنفيذ ثلاث قوافل طبية شاملة لأهالي مركز ومدينة سيوة، دعمًا للخدمات الصحية، وتأكيدًا على حرص الدولة على وصول الرعاية الطبية المتكاملة إلى المناطق الأكثر إحتياجًا.

ووجه محافظ مطروح خالص الشكر والتقدير إلى شركة بدر الدين للبترول، وإلى الهيئة العامة للبترول، على دورهما الفاعل في دعم المسؤولية المجتمعية، ومثمنا الجهود المبذولة لمؤسسة مصر الخير ومؤسسة إبراهيم بدران الخيرية، وكل الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، الذين يضربون نموذجًا مشرفًا في العمل الوطني والتنموي.

ومؤكدا دعم محافظة مطروح لكل مبادرة جادة تسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية، وتحقيق حياة كريمة لأبناء المحافظة، خاصة في المناطق النائية والأكثر إحتياجًا وفى عمق الصحراء، وذلك بما يتسق مع توجهات الدولة ورؤية الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

بينما أكدت كلمات الحضور على مدى الحرص والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مطروح ، مع مقترح بأهمية التوسع في تنفيذ القوافل الطبية خاصة في المناطق الأكثر إحتياجا بمدن غرب المحافظة ، والترحيب بدعم مستدام من خلال الأجهزة الطبية والمساهمة في تطوير المستشفيات خاصة العمليات وغيرها .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شارك الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في احتفالية بداية العام الجديد 2026 التي نظمتها شركة CSCEC الصينية، المنفذة لمنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

جاء ذلك بحضور كلٍ من السيد يانج يي القنصل الصيني بمصر، والذي يضطلع بدور مهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والمهندس محمد خليل والمحاسب شريف دراج، نواب رئيس الجهاز، والمهندس سعد ياسين، معاون رئيس الجهاز، والسيد تشن وي تشنج مدير مشروع أبراج الداون تاون والسيد زانج جالي مدير مشروع بحيرات الداون تاون والأستاذ أحمد عبد الناصر، نائب مدير الأمن، وذلك إلى جانب حضور قيادات شركة CSCEC، وممثليها، وعدد من العاملين والقائمين على تنفيذ مشروع منطقة الداون تاون.

وشهدت الاحتفالية عروضًا شعبية صينية، إضافة إلى كلمة ترحيب ألقاها السيد تشن وي تشنج، مدير مشروع أبراج الداون تاون، أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر مع جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يسهم في دفع معدلات التنفيذ بالمشروع.

وعقب ذلك، ألقى القنصل الصيني في مصر السيد يانج يي كلمته، حيث رحّب خلالها بالدكتور مهندس محمد خلف الله، مثمنًا جهوده ودوره في دعم مشروعات التعاون المشترك، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور متسارع وتنسيق دائم في مختلف المجالات، لاسيما في مشروعات التنمية العمرانية الكبرى، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وفي سياق متصل، نقل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، تحية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مرحبًا بالحضور، ومعربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ومؤكدًا أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر والصين، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ومدن الجيل الرابع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى، وعلى رأسها شركة CSCEC، لما لها من دور بارز في تنفيذ مشروعات متميزة تضيف إلى مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى أهم المدن الساحلية والعمرانية على مستوى المنطقة.