قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
شاهد ..ملعب مباراة مصر و بنين قبل بداية المواجهة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا
مفاجأة في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم إفريقيا
بريطانيا تتضامن مع الدنمارك ضد ترامب: لا يملك أي حق في جزيرة جرينلاند
منتخب مصر في مواجهة بنين .. الفراعنة يسعون للتأهل إلى ربع النهائي.. ومحمد صلاح أمام تحد جديد
موعد مباراة مصر وبينن والتشكيل المتوقع وتاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بعد اختطافهما من فنزويلا.. محكمة نيويورك تعين محاميا لمادورو وزوجته
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مادورو أمام القضاء الأمريكي.. كواليس أول جلسة محاكمة له

مادورو
مادورو
هاني حسين

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الجلسة القضائية المقررة اليوم لمحاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة ستكون مخصصة لتلاوة الاتهامات، وهي المرحلة الأولى في مسار أي محاكمة داخل النظام القضائي الأمريكي.

وأوضح، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجلسة تتضمن تلاوة الاتهامات علناً أمام المتهم أو الشخص الموجهة إليه الاتهامات، مشيراً إلى أن تفاصيل السماح له بالكلام أو تقديم الدفاع لا تزال غير معلومة حتى الآن.

وتابع، أن القانون الأمريكي يضمن توفير محامٍ لأي متهم يعجز عن تأمين محامٍ خاص به، حيث يتولى القضاء الأمريكي تعيين محامٍ في هذه الحالة.

وأكد أن الجلسة لن تشهد صدور أي أحكام، موضحاً أن إصدار الأحكام لا يزال بحاجة إلى وقت، وأن جلسة اليوم تقتصر فقط على الاستماع إلى التهم وتوجيهها رسمياً إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار جبر إلى أنه تم الإعلان عن القاضي الذي سينظر في القضية، وهو قاضٍ في نيويورك متخصص في هذا النوع من القضايا، وسبق له النظر في قضايا مشابهة تتعلق بالمخدرات والسلاح.

مادورو فنزويلا اخبار التوك شو امريكا رئيس فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

ترشيحاتنا

منتخب مصر

طارق يحيى: مباراة تونس ومالي درس.. وعلى منتخب مصر الحذر أمام بنين

طارق يحيى

مش لاقيين ناكل.. هجوم عنيف من طارق يحيى على جون إدوارد بسبب الطبيب الأجنبي في جهاز الزمالك

ميكالي

طارق يحيى عن تعاقد الزمالك مع ميكالي: هو إحنا ناقصين إيقاف قيد

بالصور

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد