مادورو أمام القضاء الأمريكي.. كواليس أول جلسة محاكمة له

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الجلسة القضائية المقررة اليوم لمحاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة ستكون مخصصة لتلاوة الاتهامات، وهي المرحلة الأولى في مسار أي محاكمة داخل النظام القضائي الأمريكي.

وأوضح، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجلسة تتضمن تلاوة الاتهامات علناً أمام المتهم أو الشخص الموجهة إليه الاتهامات، مشيراً إلى أن تفاصيل السماح له بالكلام أو تقديم الدفاع لا تزال غير معلومة حتى الآن.

وتابع، أن القانون الأمريكي يضمن توفير محامٍ لأي متهم يعجز عن تأمين محامٍ خاص به، حيث يتولى القضاء الأمريكي تعيين محامٍ في هذه الحالة.

وأكد أن الجلسة لن تشهد صدور أي أحكام، موضحاً أن إصدار الأحكام لا يزال بحاجة إلى وقت، وأن جلسة اليوم تقتصر فقط على الاستماع إلى التهم وتوجيهها رسمياً إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار جبر إلى أنه تم الإعلان عن القاضي الذي سينظر في القضية، وهو قاضٍ في نيويورك متخصص في هذا النوع من القضايا، وسبق له النظر في قضايا مشابهة تتعلق بالمخدرات والسلاح.