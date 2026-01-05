الأمين العام للمجلس الأعلى للكنيسة الإنجيلية يعلق على أهمية رسالة السلام

أكد الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام للمجلس الأعلى للكنائس الإنجيلية، أن السلام الحقيقي يبدأ بسلام مع النفس، وسلام مع الله، وسلام مع الآخر، مشيرا إلى أنه لا بد من ضرورة التوافق الداخلي والرضا الذاتي، والشعور بوجود الله في كل الظروف.

وقال القس رفعت فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الموارد التي منحها الله للبشر تكفي للعيش برخاء، وأن الحروب والصراعات هي ما يؤثر سلبًا على حياة الناس، مؤكدا أن رسالة عيد الميلاد لهذا العام تركز على السلام في كل مستوياته.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للكنائس الإنجيلية، أن منطقة الشرق الأوسط تُعد أكثر مناطق العالم حاجة إلى السلام، لأنه تشهده أحداث خطيرة سواء في قطاع غزة واليمن وليبيا والسودان.



