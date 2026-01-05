سيف زاهر عن لعب منتخبي مصر وبنين أشواطا إضافية: كل الناس بتقول يا رب

علق إلاعلامي سيف زاهر على لعب منتخبي مصر وبنين أشواطا إضافية؛ بعد أن انتهي الوقت الأصلي من مباراتهما المقامة الآن، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب سيف زاهر عبر “فيس بوك”: “المباراة إلى الأشواط الإضافية.. كل الناس بتقول يا رب”.

وأدرك منتخب بنين، التعادل، أمام منتخب مصر، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، والذي جاء بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بنين، ارتطمت بالدفاع ليحاول الشناوي إبعاد الكرة، لكنها تصل إلى جوديل دوسو الذي سددها داخل الشباك.

ونجح منتخب مصر، في تسجيل الهدف الأول في مرمي منتخب بنين في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق مروان عطية.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بمحاولات مصرية للضغط على دفاع بنين، حيث أرسل محمد هاني كرة عرضية من الطرف الأيمن مرت من الجميع، قبل أن يهدر رامي ربيعة فرصة محققة بعدما تلقى تمريرة من حمدي فتحي بعد ركلة ركنية نفذها محمد صلاح، لكن المدافع أبعد الكرة من على خط المرمى.