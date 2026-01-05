مبروك لمصر.. محمد رمضان يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على بنين بأمم أفريقيا

هنأ الفنان محمد رمضان، منتخب مصر، بالفوز على منتخب بنين، والصعود إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال حفل جولة كأس العالم النسخة الأصلية ووصولها لمصر، والمقامة في استاد القاهرة الدولي.

واستأنفت الفنان محمد رمضان، حفل جولة كأس العالم النسخة الأصلية في استاد القاهرة؛ عقب نهاية مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية، بصعود منتخبنا الوطني لدور الـ 8.

وبدأ محمد رمضان، الجزء الثاني من الحفل، بأغنية “نمبر وان”؛ وذلك بعدما حصل على استراحة لمتابعة الشوطين الإضافيين من مباراة مصر وبنين.

وكان الفنان محمد رمضان، بدأ حفل جولة كأس العالم النسخة الأصلية، في استاد القاهرة، عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأ محمد رمضان الجزء الأول من الحفل، بأغنية “أنا أنت”، التي تفاعل معها الجمهور، ثم قدم أسطورة الكرة الإيطالية “كارفارو” للجمهور، وبعدها أخذ راحة؛ حتى يستكمل الجمهور مشاهدة مباراة مصر وبنين.