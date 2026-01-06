قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

من الورق إلى الإلكترونية| المطارات المصرية تدخل العصر الرقمي.. كيف سيغير إلغاء كارت الجوازات تجربة المسافر؟.. خبير يجيب

كارت الجوازات الورقي
كارت الجوازات الورقي
أحمد العيسوي

لطالما شكّلت الإجراءات الورقية عبئًا على المسافرين داخل المطارات، سواء من حيث الوقت أو التعقيد. واليوم، تخطو مصر خطوة مهمة نحو التخلص من هذه المعوقات، عبر قرار إلغاء كارت الجوازات، في إطار رؤية أشمل لتحديث منظومة السفر وتعزيز صورة المطارات المصرية كواجهة حضارية تليق بمكانة الدولة السياحية.

إلغاء كارت الجوازات رسميًا بداية فبراير

كشف سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإلغاء كارت الجوازات للقادمين والمغادرين من المطارات المصرية، مؤكدًا أن بدء التنفيذ سيكون اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن القرار جاء بعد تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والجهات التقنية المختصة، لضمان تطبيق سلس ودقيق دون التأثير على انسيابية الحركة داخل المطارات.

تقليل زمن الانتظار وتحسين انسيابية الحركة

وأشار وزير الطيران إلى أن الهدف الرئيسي من إلغاء الكارت الورقي هو تقليل الوقت الذي يقضيه الركاب داخل صالات الوصول والمغادرة، وتخفيف الضغط على نقاط التفتيش، بما ينعكس إيجابيًا على تجربة السفر بشكل عام.
وأكد أن المسافر سيشعر بالفارق منذ اللحظة الأولى، مع اختفاء طوابير ملء النماذج الورقية، واستبدالها بإجراءات إلكترونية أكثر سرعة وكفاءة.

قاعدة بيانات إلكترونية وربط دولي متطور

وأوضح الحفني أن المنظومة الجديدة تعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة، يتم ربطها بنظام Advanced Passenger Information (API)، والذي يتيح مراجعة بيانات الركاب مسبقًا قبل وصولهم إلى البلاد.
هذا الربط يضمن سرعة اتخاذ القرار عند الدخول، ويُسهم في رفع مستوى الدقة والأمان، إلى جانب تسهيل حركة المسافرين دون تعطيل.

خدمات متكاملة داخل المطارات

لم يقتصر التطوير على إلغاء كارت الجوازات فقط، بل امتد ليشمل حزمة من الخدمات المساندة داخل المطارات، من بينها تحسين خدمات النقل الداخلي مثل الليموزين والتاكسي، وزيادة أعداد البنوك ومكاتب الخدمات لتسهيل إصدار التأشيرات الإلكترونية والفورية (E-Visa) عند الوصول، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المسافرين.

رؤية شاملة تعزز السياحة المصرية

وأكد وزير الطيران أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة إيجابية منذ اللحظة الأولى لدخول السائح إلى مصر، معتبرًا أن المطار هو الواجهة الأولى التي تعكس صورة الدولة وتنظيمها، وأن تحسين هذه التجربة يسهم مباشرة في دعم قطاع السياحة وزيادة معدلات الرضا لدى الزائرين.

خبير سياحي: خطوة محورية في مسار التحديث
من جانبه، يرى الخبير السياحي عاطف بكر عجلان أن قرار إلغاء “كارت الجوازات” الورقي في المطارات المصرية يُعد خطوة محورية ومتقدمة في مسار تحديث منظومة السفر والسياحة، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة السائح

ويؤكد عجلان أن الاعتماد على المنظومة الإلكترونية بدلاً من النماذج الورقية التقليدية سيسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الانتظار داخل صالات الوصول والمغادرة، وهو ما يمثل عاملًا حاسمًا في تحسين تجربة السائح منذ اللحظة الأولى لدخوله مصر، مشيرًا إلى أن السرعة والسهولة أصبحتا من أهم معايير السائح العصري.

تعزيز صورة المطارات المصرية دوليًا

وأوضح الخبير السياحي أن هذا القرار سيعزز الانطباع الإيجابي عن المطارات المصرية لدى شركات الطيران ومنظمي الرحلات الدولية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية القوية، مؤكدًا أن الرقمنة باتت مؤشرًا أساسيًا على جاهزية الدول السياحية وقدرتها على جذب مزيد من الحركة الوافدة.

تقليل الأخطاء البشرية ودعم المنظومة الأمنية

وأشار عاطف بكر عجلان إلى أن إلغاء الأوراق يسهم في الحد من الأخطاء البشرية الناتجة عن تدوين البيانات يدويًا، كما يعزز من كفاءة العمل داخل المطارات، ويدعم المنظومة الأمنية من خلال دقة البيانات وسرعة تبادلها بين الجهات المختصة.

تكامل رقمي يدعم نمو السياحة

كما شدد على أن التكامل بين قرار إلغاء الكارت الورقي ومنظومة التأشيرة الإلكترونية سيُحدث نقلة نوعية في حركة السياحة الوافدة، خاصة من الأسواق البعيدة التي تضع سهولة إجراءات الدخول ضمن أولوياتها عند اختيار المقاصد السياحية.

تأهيل الكوادر ضمانة لنجاح التجربة

واختتم الخبير السياحي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذا التحول الرقمي يتطلب التدريب المستمر للكوادر البشرية والتحديث الدائم للبنية التكنولوجية، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس رسالة واضحة بأن مصر تسير بثبات نحو تقديم تجربة سفر حديثة وآمنة تواكب المعايير العالمية.

يمثل إلغاء كارت الجوازات الورقي خطوة عملية نحو مستقبل أكثر تطورًا لمنظومة الطيران والسياحة في مصر، ورسالة واضحة بأن الدولة تسير بثبات نحو تقديم تجربة سفر حديثة، آمنة، ومواكبة للمعايير العالمية، بما يعزز ثقة السائح ويضع المطارات المصرية في مصاف المطارات المتقدمة إقليميًا ودوليًا.

