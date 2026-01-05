أهم اتهامات القضاء الأمريكي للرئيس الفنزويلي.. محامٍ بالجنائية الدولية يكشف التفاصيل

أكد الدكتور مايكل كارنافاس، المحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن هناك اتهامات أساسية وجهها القضاء الأمريكي للرئيس الفنزويلي مادورو، وهي: الإرهاب المرتبط بالمخدرات وقيادة منظمة تهدف إلى استخدام تجارة المخدرات كأداة سياسية وعسكرية.

وقال مايكل كارنافاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هذه الاتهامات ليست مجرد خصومة سياسية، بل هي ملفات قضائية موثقة من وجهة نظر الادعاء الأمريكي، تتضمن تفاصيل حول تحويل فنزويلا إلى دولة مخدرات.

وتابع أن هناك إتهامات تتعلق بدعم جماعات مسلحةبأسلحة ثقيلة لتسهيل عمليات التجارة غير المشروعة.