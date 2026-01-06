لكل امرأة وفتاة.. إليكِ دليل لاختيار حقيبة يد مناسبة

تعد حقيبة اليد بمثابة رفيقة المرأة العصرية؛ فهي لا تمتاز بطابع عملي فحسب، بل تُضفي أيضًا على المظهر لمسة أناقة نهائية تعبر عن شخصية المرأة وأسلوبها.

الأنواع الأكثر شيوعا

وأوردت مجلة “Jolie” في موقعها على شبكة الإنترنت أن اختيار حقيبة اليد المناسبة يعتمد على غرض الاستخدام، مشيرة إلى أن عالم حقائب اليد النسائية واسعٌ جدًا.

لذا ينبغي معرفة الأنواع الأكثر شيوعًا والمناسبات، التي تلائمها:

- حقيبة التسوق (Tote Bag/Shopper): تمتاز بأنها كبيرة وتوفر مساحة تخزين واسعة، وتأتي بشكل مستطيل أو مربع، وهي مثالية للعمل أو الجامعة أو رحلات التسوق الطويلة.

- الحقيبة الكروس: تُحمل على الكتف، وتعد مثالية عندما ترغبين في إبقاء يديكِ حرتين، على سبيل المثال أثناء السفر.

- حقيبة الكتف: حقيبة كلاسيكية تُحمل بشكل مريح على الكتف، وهي متوفرة بأحجام وتصاميم متنوعة.

- حقيبة الكلاتش: صغيرة وأنيقة وبدون مقابض أو أحزمة، وهي تعد الرفيقة المثالية للمناسبات المسائية والرسمية.

- حقيبة الدلو (Bucket Bag): حقيبة على شكل كيس تُحمل بشكل غير رسمي على الكتف أو بشكل متقاطع، وتوفر مساحة واسعة للمفاتيح والهاتف ومستحضرات التجميل، وغيرها من الأغراض الضرورية.

- حقيبة الظهر: عادت إلى الموضة، فهي ليست عملية فحسب، بل أنيقة أيضا للاستخدام اليومي أو الرحلات القصيرة.

نصائح للتنسيق

- انسجام الألوان: تمنحك الحقيبة البسيطة بألوان محايدة كالأسود والبيج والرمادي حرية اختيار ملابس وإكسسوارات أكثر جرأة كالأوشحة والمجوهرات.

وإذا كانت حقيبتك لافتة للأنظار بالفعل، فاختاري إضافات بسيطة.

وفي الشتاء، تتناغم بعض درجات البني، كالبني بلون الشوكولاتة، مع الأسود بشكل مثالي، وتُضفي لمسة راقية على إطلالتك.

- إضافة لمسات مميزة: يمكن لتعليقة صغيرة على الحقيبة أو وشاح متناسق ملفوف حول المقبض أو محفظة أنيقة بلون متباين، أن تُضفي طابعا شخصيا مميزا على حقيبتك.

- خامات مختلفة: جربي خامات متنوعة. تبدو الحقيبة المصنوعة من الجلد الناعم أنيقة للغاية، بينما تُضفي حقيبة قماشية بتفاصيل جلدية، على سبيل المثال، طابعا رياضيا وعمليا.