سماح نوح توضح الفرق بين اللبن البقري والجاموسي للأطفال

كشفت الدكتورة سماح نوح، المتخصصة في التغذية العلاجية، عن الفروق الجوهرية بين اللبن البقري واللبن الجاموسي، خاصة عند استخدامهما في تغذية الأطفال.

وأكدت في البداية أن تقديم اللبن للأطفال ممنوع قبل إتمام عمر السنة، ويفضل تأجيله حتى سنة ونصف، وذلك بسبب صعوبة هضمه في هذا العمر واحتمالية الإصابة بحساسية اللبن.

كما شددت على ضرورة اختيار اللبن الغني بالقيم الغذائية، مع غليه جيدًا قبل الاستخدام حفاظًا على سلامة الطفل.

أولًا: اللبن البقري

توضح د. سماح نوح أن كل 100 مل من اللبن البقري يحتوي على:

89% ماء

من 61 إلى 65 سعرًا حراريًا

4.6% لاكتوز

3.5% دهون

3.2% بروتين

ثانيًا: اللبن الجاموسي

أما اللبن الجاموسي فيتميز بتركيز غذائي أعلى، حيث يحتوي كل 100 مل على:

81% ماء

من 97 إلى 237 سعرًا حراريًا

6.9% دهون

3.7% بروتين

وتشير د. سماح نوح إلى أن قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم من اللبن الجاموسي أعلى من اللبن البقري، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة أن نسبة الكالسيوم في لبن الجاموس تصل إلى ضعف النسبة الموجودة في اللبن البقري.

كما أن محتواه من الفيتامينات أعلى بنحو 50% مقارنة باللبن البقري.

فروق أخرى مهمة.

يتميز اللبن الجاموسي بلونه الأبيض الناصع، بينما يميل اللبن البقري إلى الاصفرار قليلًا، ويرجع ذلك إلى قدرة الجاموس على تحويل صبغة الكاروتين الصفراء إلى فيتامين A، وهي قدرة لا تمتلكها الأبقار.

يحتوي اللبن الجاموسي على كمية أكبر من الجلوبيولينات المناعية (Immunoglobulins) مقارنة باللبن البقري، ما يسهم في رفع مناعة الأطفال الرضع ضد الأمراض.

يحتوي كل من اللبن البقري والجاموسي على سكر اللاكتوز مع وجود فروق بسيطة في النسبة.

واختتمت د. سماح نوح حديثها بالتأكيد على أنه قبل إدخال أي نوع من الألبان في تغذية الأطفال، يجب الرجوع إلى الطبيب المختص لتقييم حالة الطفل الصحية.