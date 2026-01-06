قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي
«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
"استعدوا".. رسالة غامضة لترامب تكشف الدوافع الحقيقية للتدخل الأمريكي في فنزويلا| تفاصيل
نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها
تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في ديسمبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
توك شو

تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات زاد العزة الـ110 من مصر إلى غزة

البهى عمرو

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن الفوج الأول من القافلة الـ 110 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» تحرك منذ قليل في طريقه من مصر إلى قطاع غزة، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية أن عشرات بل مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية لا تزال مصطفّة في انتظار إشارة البدء للتدفق إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، مشيرا إلى أن الشاحنات تتوجه أولًا إلى منفذ العوجة لإجراء عمليات التدقيق والمراجعة، قبل انتقالها إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولتها داخل القطاع.

وأضاف أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، التي تشمل السلال والمواد الغذائية، والمواد الإغاثية، إلى جانب المواد البترولية المختلفة.

كما رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية اصطفاف عدد كبير من الشاحنات المحملة بالسولار والغاز الطبيعي والبنزين، فضلًا عن مساعدات إنسانية أخرى، في انتظار السماح لها بالعبور.

وأكد المراسل أن الفوج الأول من القافلة تحرك بالفعل باتجاه منفذ العوجة، على أن يتوجه لاحقًا إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ المساعدات الإغاثية والإنسانية المخصصة لقطاع غزة.

ضبط 3 أطنان سلع و8 آلاف لتر صابون خلال حملات تموينية بالشرقية

جانب من المضبوطات

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة

