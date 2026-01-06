تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات زاد العزة الـ110 من مصر إلى غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن الفوج الأول من القافلة الـ 110 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» تحرك منذ قليل في طريقه من مصر إلى قطاع غزة، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية أن عشرات بل مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية لا تزال مصطفّة في انتظار إشارة البدء للتدفق إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، مشيرا إلى أن الشاحنات تتوجه أولًا إلى منفذ العوجة لإجراء عمليات التدقيق والمراجعة، قبل انتقالها إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولتها داخل القطاع.

وأضاف أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، التي تشمل السلال والمواد الغذائية، والمواد الإغاثية، إلى جانب المواد البترولية المختلفة.

كما رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية اصطفاف عدد كبير من الشاحنات المحملة بالسولار والغاز الطبيعي والبنزين، فضلًا عن مساعدات إنسانية أخرى، في انتظار السماح لها بالعبور.

وأكد المراسل أن الفوج الأول من القافلة تحرك بالفعل باتجاه منفذ العوجة، على أن يتوجه لاحقًا إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ المساعدات الإغاثية والإنسانية المخصصة لقطاع غزة.