قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة.. تفاصيل
حماس: ما تتعرض له التجمعات البدوية بالقدس جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان
الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يشهد إطلاق البرنامج التدريبي لسفراء المياه بالقارة الإفريقية

وزير الري
وزير الري
أ ش أ

شهد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إطلاق "البرنامج التدريبي لسفراء المياه بالقارة الإفريقية" عبر المنصة الإلكترونية لمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والمنعقد بمشاركة 200 متدرب من 27 دولة إفريقية.


وقال الوزير - في كلمته - إن مشاركة متدربين من 27 دولة إفريقية تعكس روح التضامن الإفريقي والالتزام المشترك ببناء مستقبل مستدام بالقارة الإفريقية، موضحا أن مصر تؤمن بأن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي، خاصة في ظل ما تواجهه إفريقيا من تحديات متزايدة تتعلق بالمياه والمناخ والنمو السكاني والضغط المتنامي على الموارد ونقص قدرات الكوادر البشرية، لاسيما بين المهندسين الأفارقة من الشباب الذين يحتاجون للمزيد من الخبرة العملية والتطبيقية والتدريب المتخصص.


وأضاف وزير الري أنه من هذا المنطلق، يعتبر التدريب وبناء القدرات أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر والدول الإفريقية، حيث يُعد الاستثمار في الشباب والكوادر المهنية استثمارًا استراتيجيًا لخدمة قطاع المياه في إفريقيا.


وأشار إلى أن هذا التدريب التزام مصري تجاه أشقائها من الدول الإفريقية بما يضمن تبادل الخبرات وتزويد المهندسين والمتخصصين الأفارقة بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية بالقارة، وذلك من خلال تبادل المعرفة، والتدريب العملي، والبرامج القائمة على الابتكار، مع ضرورة تعزيز التكاتف بين الشعوب الإفريقية والخبراء والمتخصصين الأفارقة للعمل على مجابهة التحديات المختلفة التى تواجه القارة الإفريقية.


وأوضح أن برنامج سفراء المياه الأفارقة يُعد مثالا واضحا على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بتوفير التدريب اللازم للدمج بين الخبرات الفنية ومهارات القيادة والدبلوماسية والتواصل، بما يمكّن المشاركين من أن يصبحوا سفراء فاعلين للإدارة المستدامة للمياه داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم، حيث يتناول البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات المتكاملة من بينها (أخلاقيات المياه - دبلوماسية المياه - ترشيد استخدام المياه - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - القيادة وبناء الشبكات لسفراء المياه - الإدارة الذكية للمياه والري - قضايا النوع الاجتماعي والشباب والإدماج الاجتماعي).


وأشاد سويلم بما يقدمه مركز التدريب الإقليمي للمياه والتكيف المناخي في مجال تدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة ونقل المعرفة لهم، تحت مظلة مبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة، والتي يُعد التدريب أحد أذرعها الرئيسية، حيث قدم مركز PACWA برامج تدريبية شارك فيها حوالي ألف متدرب إفريقي منذ منتصف عام 2023 وحتى الآن، وتواصل مصر جهودها لزيادة هذا العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تم تطوير أكثر من 30 برنامجا تدريبيا متخصصا بالتعاون مع مؤسسات معتمدة لضمان أعلى معايير الجودة في التدريب.


وأكد الوزير على المتدربين من سفراء المياه الأفارقة أنهم يمثلوا مستقبل القيادة المائية في القارة الإفريقية، كما أكد حرص مصر على نقل الخبرات والمعارف المتوفرة لديها لأشقائها الأفارقة من خلال سفراء المياه، بما يسهم في بناء إفريقيا أكثر قدرة على الصمود أمام تحديات المياه والمناخ.
 

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إطلاق البرنامج التدريبي لسفراء المياه بالقارة الإفريقية المنصة الإلكترونية لمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA روح التضامن الإفريقي الالتزام المشترك ببناء مستقبل مستدام بالقارة الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

القبض علي المتهمين

القبض علي سيارة تسير عكس الاتجاه يكشف عن 3 متهمين بحوزتهم أسلحة

اسماك مجهولة المصدر بالغربية

ضبط 500 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة بالغربية

صورة أرشيفية

غرامات فورية.. تحرير 195 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات بالغربية

بالصور

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد