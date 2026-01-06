قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
اقتصاد

طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر وطيبة الجديدة

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من قطع الأراضي بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي المقترحة للاستثمار بأنشطة عمراني مختلط وإدارية وسكنية وتجارية ومخازن، وأن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/  ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأوضح الوزير أن طرح تلك الفرص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

وفي هذا الإطار، تم طرح عدد من الأراضي بمدينة العاشر من رمضان، على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين وتشمل القطعة رقم 280 بنشاط معارض بمنطقة المال والأعمال مرحلة ثالثة بمساحة 6110 أمتار، والقطعة رقم 19/2 بالمحور الغربي مرحلة ثالثة بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة رقم 9/15 مركز المدينة مرحلة أولى بنشاط تجاري إداري بمساحة 4694 مترا، والقطعة رقم 3/19 بنشاط عمراني مختلط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 26575 مترا، والقطعة رقم 6 بمركز خدمات الحي الثالث بنشاط عمراني مختلط بمساحة 31224 مترا، والقطع أرقام( 371 – 372 – 373 – 381 – 382 ) بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بأنشطة مخازن ماعدا الدوائي والغذائي بمساحات متنوعة، والقطعة رقم 43  بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بنشاط مخازن دوائية.

وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة أرض رقم (١٣٤) بمركز خدمات الحي السادس بمساحة (٧٢٧ متر مربع) بنشاط (اداري سكني، وقطعة أرض رقم (١) بلوك (٢٥٠٣٤) بالحي الترفيهي بمساحة (٣٢٦٤ متر مربع) بنشاط (تجاري).


وفي مدينة طيبة الجديدة، تم طرح قطع الأراضي (٣٤ - ٣٥ - ٣٦) بمساحة ١٨٠٠ م٢ بنشاط تجارى بمركز خدمات المدينة، والقطع ( ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ ) بمساحة ١٠٥٠٠ م٢ بنشاط مخازن ما عدا دوائي وغذائي بالمنطقة الصناعية .

الإسكان المجتمعات العمرانية طرح حزمة جديدة مدن العبور العاشر من رمضان طيبة الجديدة

