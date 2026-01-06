قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كلام صلاح يشعل النقاش الإيجابي.. وغالي يدافع.. واتحاد الكرة يساند القائد.. وعبد الجليل يبررها بتخفيف الضغط عن زملائه

محمد صلاح
محمد صلاح

أثار محمد صلاح قائد منتخب مصر حالة من الجدل الإيجابي عقب تصريحاته بعد فوز الفراعنة على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 حيث جاءت كلماته واقعية وهادئة لكنها فتحت باب النقاش حول طموحات المنتخب وفرصه في التتويج باللقب القاري.

وأعرب محمد صلاح عن سعادته بالتأهل إلى ربع النهائي مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة وأن المنافس قدم مستوى جيدًا. 

وقال قائد المنتخب إن الفراعنة كانوا الأفضل في المجمل ونجحوا في حسم اللقاء في النهاية مشددًا على أن المنتخب يتطور تدريجيًا.

وأشار صلاح إلى أن معظم الترشيحات تصب في صالح منتخبي المغرب وكوت ديفوار موضحًا أن منتخب مصر لا يعد المرشح الأول للتتويج في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب والمحليين لكنه أكد في الوقت ذاته فخره بما يقدمه المنتخب خلال البطولة واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز بالبطولة يظل حلمًا مشروعًا لكل لاعب.

وحاول صلاح من خلاله تصريحاته التى جاءت ما بين الواقعية والطموح حماية زملائه من الضغوط مع التأكيد في الوقت ذاته على أن حلم التتويج لا يزال قائمًا. 

اتحاد الكرة يدعم القائد

من جانبه أكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تصريحات محمد صلاح جاءت طبيعية ولم تتضمن أي إساءة أو تقليل من أي طرف موضحًا أن جميع تصريحات قائد المنتخب تكون دائمًا بعلم وموافقة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وشدد أبو زهرة على أن الأجواء داخل معسكر المنتخب مستقرة تمامًا ولا توجد أي أزمات مؤكدًا أن مجلس إدارة الاتحاد يقدم دعمًا كاملًا لمحمد صلاح والجهاز الفني خلال مشوار البطولة.

غالي يدافع عن صلاح

بدوره علق حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق على تصريحات صلاح مؤكدًا أن المنتخب المصري يظل دائمًا من أبرز المرشحين لحصد أي بطولة يشارك فيها بغض النظر عن أسماء اللاعبين أو كونهم محترفين أو محليين.

وأوضح غالي أن تاريخ منتخب مصر القاري يجبر جميع المنافسين على احترامه مشيرًا إلى أن تصريحات صلاح ذكية من الناحية النفسية وتهدف إلى رفع الضغوط عن اللاعبين والجهاز الفني وهو أمر مهم في بطولة بحجم كأس الأمم الأفريقية.

رسائل تهدئة 

واتفق محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق مع ما قاله صلاح مؤكدًا أن تصريحات محمد صلاح جاءت في إطار تخفيف الضغط عن زملائه خاصة اللاعبين المحليين الذين يتعرضون لانتقادات مستمرة.

كما شدد الإعلامي أمير هشام على أن تصريحات قائد المنتخب لم تحمل أي إساءة معتبرًا أن الجدل المثار حولها مبالغ فيه داعيًا إلى التركيز على دعم المنتخب بدلًا من افتعال أزمات لا داعي لها.

محمد صلاح منتخب مصر منتخب بنين بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد قبل أذان المغرب بدقائق أم وقت الكراهة يمنع ذلك؟

الدكتور محمد الثويني مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. الضويني: ثمانون عامًا من العطاء..الإمام الطيب كما عرفتُه عن قُربٍ

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

منظمة خريجي الأزهر تحتفي بميلاد " الطيب"..علم يتجدد ونفع للإنسانية

بالصور

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد