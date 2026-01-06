كلام صلاح يشعل النقاش الإيجابي.. وغالي يدافع.. واتحاد الكرة يساند القائد.. وعبد الجليل يبررها بتخفيف الضغط عن زملائه

أثار محمد صلاح قائد منتخب مصر حالة من الجدل الإيجابي عقب تصريحاته بعد فوز الفراعنة على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 حيث جاءت كلماته واقعية وهادئة لكنها فتحت باب النقاش حول طموحات المنتخب وفرصه في التتويج باللقب القاري.

وأعرب محمد صلاح عن سعادته بالتأهل إلى ربع النهائي مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة وأن المنافس قدم مستوى جيدًا.

وقال قائد المنتخب إن الفراعنة كانوا الأفضل في المجمل ونجحوا في حسم اللقاء في النهاية مشددًا على أن المنتخب يتطور تدريجيًا.

وأشار صلاح إلى أن معظم الترشيحات تصب في صالح منتخبي المغرب وكوت ديفوار موضحًا أن منتخب مصر لا يعد المرشح الأول للتتويج في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب والمحليين لكنه أكد في الوقت ذاته فخره بما يقدمه المنتخب خلال البطولة واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز بالبطولة يظل حلمًا مشروعًا لكل لاعب.

وحاول صلاح من خلاله تصريحاته التى جاءت ما بين الواقعية والطموح حماية زملائه من الضغوط مع التأكيد في الوقت ذاته على أن حلم التتويج لا يزال قائمًا.

اتحاد الكرة يدعم القائد

من جانبه أكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تصريحات محمد صلاح جاءت طبيعية ولم تتضمن أي إساءة أو تقليل من أي طرف موضحًا أن جميع تصريحات قائد المنتخب تكون دائمًا بعلم وموافقة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وشدد أبو زهرة على أن الأجواء داخل معسكر المنتخب مستقرة تمامًا ولا توجد أي أزمات مؤكدًا أن مجلس إدارة الاتحاد يقدم دعمًا كاملًا لمحمد صلاح والجهاز الفني خلال مشوار البطولة.

غالي يدافع عن صلاح

بدوره علق حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق على تصريحات صلاح مؤكدًا أن المنتخب المصري يظل دائمًا من أبرز المرشحين لحصد أي بطولة يشارك فيها بغض النظر عن أسماء اللاعبين أو كونهم محترفين أو محليين.

وأوضح غالي أن تاريخ منتخب مصر القاري يجبر جميع المنافسين على احترامه مشيرًا إلى أن تصريحات صلاح ذكية من الناحية النفسية وتهدف إلى رفع الضغوط عن اللاعبين والجهاز الفني وهو أمر مهم في بطولة بحجم كأس الأمم الأفريقية.

رسائل تهدئة

واتفق محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق مع ما قاله صلاح مؤكدًا أن تصريحات محمد صلاح جاءت في إطار تخفيف الضغط عن زملائه خاصة اللاعبين المحليين الذين يتعرضون لانتقادات مستمرة.

كما شدد الإعلامي أمير هشام على أن تصريحات قائد المنتخب لم تحمل أي إساءة معتبرًا أن الجدل المثار حولها مبالغ فيه داعيًا إلى التركيز على دعم المنتخب بدلًا من افتعال أزمات لا داعي لها.