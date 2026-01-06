قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. فرحة آسر ياسين وتراجع منى زكي

أحمد إبراهيم

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إن غاب القط 

حقق فيلم “إن غاب القط” إيرادات بلغت قيمتها 1.608.941 جنيه، ليحتل المركز الأول ويذيح كريم محمود عبد العزيز من الصدارة، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته كل من آسر ياسين وكارمن بصيبص وأسماء جلال، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.

طلقني

وحقق فيلم “طلقني” إيرادات بلغت 686.210 جنيه، وهو من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا  الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

الملحد 

بينما حقق فيلم “الملحد” إيرادات بلغت قيمتها 329.061 جنيه وهو الفيلم المثير للجدل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد حاتم ومحمود حميدة وحسين فهمي وصابرين وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندول العدل.  

ولنا في الخيال حب

حقق فيلم “ولنا في الخيال حب” من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، إيرادات بلغت 216.687 جنيه.

فيلم الست

حقق فيلم “الست” من بطولة مني زكي ، إيرادات ليلة أمس ،  وصلت الي 211.680 جنيه.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

السلم والثعبان 2

حقق فيلم "السلم والثعبان 2" إيرادات وصلت الي 169.509 جنيه

يقوم  بيطولة الجزء الثاني  كل من عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، و ماجد المصري، وفدوى عابد.

خريطة رأس السنة

فيلم خريطة رأس السنة بطولة ريهام عبد الغفور ايرادات وصلت الي 68.386 جنيه.  

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.

السادة الأفاضل

حقق فيلم “السادة الأفاضل” 67.792 إيرادات وصلت إلى جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

أوسكار

حقق فيلم “أوسكار” إيرادات وصلت إلى 1127 جنيه.

“أوسكار - عودة الماموث” هو إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني ”محمد الشريف"  وتريند "محمد طنطاوي"، وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
الفول الحيراتي
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
